Este ingrediente de cocina podría ayudar a quitar rápido la diarrea en adultos: cómo prepararlo

Descubre cuál es el remedio casero que es capaz de quitar la diarrea y al mismo tiempo hidratar tu cuerpo.

Andrea Ávila | DR
La diarrea es una enfermedad estomacal, generalmente ocasionada por infecciones o por la intolerancia a ciertos alimentos que el organismo no pudo procesar correctamente. En casos leves, es posible quitar las molestias de manera casi inmediata y sin tener que recurrir a medicamentos, sino utilizando solo un ingrediente de cocina que es indispensable tener a la mano.

El truco consiste en beber té de jengibre, pues se trata de una fusión que tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas que alivian la alteración intestinal, según explica el portal especializado Pace Hospital. Asimismo, disminuye los cólicos o “retortijones” y van asentando poco a poco el estómago.

El té de jengibre es buenísimo para quitar la diarrea

¿Cómo preparar té de jengibre para quitar la diarrea?

La receta para hacer té de jengibre consiste únicamente en hervir cuatro rodajas durante 10 minutos para que desprenda todas sus propiedades. Lo siguiente es beber de a poco y repetir a lo largo del día; si se desea, es posible añadir unas gotitas de miel natural para que el sabor no sea tan fuerte.

Con solo dos ingredientes que todos tienen en la cocina, es posible disminuir las molestias por diarrea

Este remedio casero alivia el estómago de una diarrea leve. Por eso, si presentas una diarrea intensa y con dolor, lo más recomendable es consultar inmediatamente al médico, para así comenzar con un tratamiento específico y quitar las molestias.

3 métodos para quitar las molestias de la diarrea

El uso de jengibre no es el único truco casero para quitar la diarrea en adultos, también hay otros métodos que pueden funcionar cuando hay síntomas leves:

  • 1. Mantenerse hidratado: Entre las consecuencias de esta condición, está la pérdida de líquidos en el cuerpo, lo que genera una sensación de fatiga mayor, explica el sitio clínico Health. Por esto, el remedio más eficaz consiste simplemente en beber suficiente agua, o incluso sumar algunos electrolitos orales.
  • 2. Dieta blanda: Según Medical News Today, si tienes diarrea, debes modificar la alimentación mientras persista este problema estomacal. Una buena alternativa es la dieta compuesta por ingredientes blandos como plátanos, arroz y puré de manzana, que son además una fuente de fibra.
  • 3. Agua con sal y azúcar: Otra bebida que puede resultar útil para quitar el malestar de la diarrea es el agua con azúcar y sal. Tal como explica Mayo Clinic, esta mezcla funciona como una especie de suero y favorece la recomposición del cuerpo.
