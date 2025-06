Cuidado con tus manos: ¿qué tiene más bacterias: una moneda o un billete?

Aunque muchas personas los tocan a diario sin pensarlo dos veces, los billetes y las monedas pueden ser verdaderos focos de bacterias. El dinero en efectivo puede albergar miles de microorganismos que representan un riesgo para la salud, especialmente cuando se manipulan sin una adecuada higiene de manos. Pero, ¿cuál de los dos es más sucio: una moneda o un billete? La respuesta puede sorprenderte.

¿Qué tiene más bacterias: una moneda o un billete?

Estudios científicos indican que los billetes suelen albergar una mayor cantidad y diversidad de bacterias que las monedas, debido a su composición y textura porosa, que facilita la supervivencia y proliferación de microorganismos.

Un artículo publicado por el Centro Médico Wright Patterson, en Estados Unidos, ha revelado datos alarmantes. Un 87% de los billetes analizados albergan microorganismos capaces de provocar infecciones, incluso en personas con sistemas inmunológicos saludables. Lo cual, aumenta la preocupación para quienes tienen condiciones inmunodeprimidas.

Por su parte, las monedas, especialmente las que contienen cobre, tienen cierta capacidad antimicrobiana que reduce la cantidad de gérmenes presentes, aunque no los elimina por completo. Sin embargo, esto no es motivo para no mantener una higiene activa de las manos.

Te puede interesar: Los tres signos del zodiaco que tendrán suerte en junio, según la inteligencia artificial

¿Qué medidas de higiene se deben aplicar al manipular billetes o monedas?

Para mantener una adecuada higiene al estar en contacto con billetes o monedas, se debe:



Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón después de manipular billetes o monedas. También se puede usar alcohol en gel para desinfectarlas cuando no tengas acceso inmediato a agua y jabón. Evita tocarte la cara, especialmente ojos, nariz y boca, si tus manos no están limpias o después de manipular dinero en efectivo. Es posible rociar levemente billetes y monedas con alcohol, pero debes dejar secar bien los billetes para evitar que se dañen o rompan por la humedad. No se recomienda usar líquidos abrasivos como lavandina o cloro para desinfectar el dinero, ya que pueden deteriorar el papel o material de los billetes. Para descontaminar superficies donde se apoyan billetes y monedas, se pueden usar toallitas higiénicas o desinfectantes adecuados. Siempre que sea posible, utilice medios de pago electrónicos que eviten el contacto físico con el dinero en efectivo, reduciendo así el riesgo de contagio.

Te puede interesar: ¡Por errores de acuñación! Pagan hasta 5 MDP por esta moneda conmemorativa de 20 pesos