Conoce la dieta que ayuda a reducir los síntomas de la depresión

Es muy cierto que la salud mental juego un rol sumamente importante en el día a día, incluso muchas personas han mencionado que el estado de ánimo, también está relacionado con la alimentación que lleva una persona.

De acuerdo con un estudio que fue publicado en la revista ‘Translational Psychiatry’, se dio a conocer que una dieta cetogénica que tenga una duración entre las 10 y las 12 semanas, puede ayudar a la reducción de hasta el 70% en los síntomas de depresión. Esta investigación fue desarrollada por la Universidad Estatal de Ohio, donde se analizaron los efectos que tiene la alimentación con la salud mental.

¿Cómo la dieta puede ayudar a bajar los síntomas de la depresión?

En la investigación se contó con 24 estudiantes, mismos que fueron diagnosticados con depresión, los cuales ya estaban con ayuda profesional para este tema. En la implementación se realizó una dieta cetogénica supervisada, la cual se caracterizó por la restricción a menos de 50 gramos diarios de carbohidratos y un aumento en la ingesta de grasas y proteínas, ya que se buscaba tener una cetosis nutricional.

Durante esta investigación, se monitorearon por medio del Cuestionario de Salud del Paciente-9 y la Escala de Calificación de Hamilton para la Depresión, mientras que el estado de bienestar se evaluó con el Índice de Bienestar Cinco de la Organización Mundial de la Salud, además, se compartió que se hicieron pruebas de memoria, atención y función ejecutiva para valorar la cognición.

Tras el estudio, se llegó a la conclusión de que los estudiantes que siguieron la dieta cetogénica reportaron una disminución aproximadamente del 70% en los síntomas de depresión. Pero eso no fue todo, ya que las personas que formaron parte de este estudio perdieron 5 kilos.

