ES OFICIAL: Ya tenemos QUINTO LUGAR, en la gran final de La Granja VIP

La Granja VIP, el reality show que rompió todos los paradigmas y acaparó las redes sociales durante 10 semanas, llegó a su gran final. En la última Gala, comenzamos a descubrir en qué orden quedan los finalistas de acuerdo con el voto del público: La Bea es el quinto lugar, anunció Adal Ramones.

Más de 150 millones de votos se habían emitido para el momento en que nos enteramos de que la comediante era la primera persona que abandonaría La Granja VIP en esta gran final.

La Bea se convierte en el quinto lugar de La Granja VIP

La comediante originaria de Chalco tuvo uno de los comienzos más virales de La Granja VIP: entró disfrazada de espantapájaros, con su identidad oculta, y esa misma noche estuvo en el primer grupo de peones. Al siguiente día, en el primer día de trabajo dentro del reality show, casi la orina una vaca y presenció en primera fila la pelea entre Manola Díez y Carolina Ross .

En la gran final de La Granja VIP, el anuncio de que La Bea es la quinta finalista se dio de manera única. Habían pasado solo unos minutos desde que los granjeros despidieron definitivamente a "Jacinta" y "Luna", la vaca y la becerrita que se robaron nuestro corazón día con día; formaron parte de los 46 animales que fueron cuidados por los granjeros.

El nombre de La Bea apareció proyectado en la entrada de las caballerizas, mientras los finalistas observaban desde el fogatero. Luego, la comediante se dirigió al foro de La Granja VIP, donde ya la esperaba su prometido, Israel.

En el foro Linet Puente, crítica del reality show, destacó que La Bea gana muchísimo con este proyecto y que una gran parte del público puede identificarse con ella. "Lo hizo espectacular", dijo.

Kristal Silva recordó que La Bea se llevó muy bien con todos los otros granjeros, y uno de sus mejores amigos fue El Patrón. Posteriormente le entregó a la comediante su moneda conmemorativa, la cual recuerda la posición que alcanzó en el reality show.