Muy combinados y a su estilo Peso Pluma y Kenia Os llenan de magia la Navidad repartiendo regalos

Durante este fin de semana una de las parejas más sólidas del mundo artístico, Peso Pluma y Kenia Os fueron vistos una sucursal de Vallarta Supermarkets en Estados Unidos para entregar regalos y sonrisas a niños, niñas y familias del lugar.

Kenia Os y Peso Pluma hacen importante entrega de sonrisas y juguetes para navidad

En las imágenes que se viralizaron rápidamente en internet se mostró a ambos artistas muy cercanos, sonrientes y comprometidos con llevar un mensaje de alegría en estas fechas, para ser mas emotiva la entrega, los dos iban con un outfit que combinada al cien y es que los dos iba muy de la mano con la época navideña, pues portaban gorros de Santa Claus, suéteres rojos y jeans de mezclilla deslavados.

La acción fue celebrada en redes sociales, donde seguidores destacaron no solo el impacto del gesto, sino la química evidente entre ambos, reforzando la idea de que su relación atraviesa un momento especial.

A través de redes sociales, se indicó que Peso Pluma y Kenia Os compartieron la alegría navideña, haciendo que esta temporada sea aún más especial para los niños, “Un sorteo de juguetes que jamás olvidaremos!”

¿Cuándo inició el romance entre Kenia Os y Peso Pluma?

Los rumores de un romance entre Peso Pluma y Kenia Os comenzaron a circular a inicios de 2024, luego de interacciones constantes en redes sociales, colaboraciones y apariciones públicas que despertaron la atención de sus fans. Con el paso de los meses, las coincidencias y muestras de apoyo mutuo alimentaron la conversación, hasta convertirlos en una de las parejas más comentadas del pop y regional mexicano.

Hasta el momento a cada uno se les ha visto apoyar y festejar el éxito del otro, en publico y en eventos importantes en los que acuden juntos no descartan en demostrar su amor y conexión que se tienen, además, han sido esa pareja que han sabido responder a los rumores con acciones a los rumores de supuestas rupturas o engaños.