Uñas de gelish bonitas y sencillas: 17 modelos e ideas que puedes usar para verte elegante

Las uñas de gelish se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan una manicura duradera sin renunciar a la elegancia. Con diseños sencillos, colores neutros y detalles minimalistas, es posible lograr un look bonito y sofisticado. A continuación, te compartimos 17 modelos e ideas que puedes usar para verte elegante en cualquier ocasión.

En la plataforma Pinterest, usuarios publicaron varias propuestas para deslumbrar tus manos. Asimismo, muchos adelantaron que los colores suaves y los detalles pequeños son la clave para unas uñas elegantes y fáciles de combinar:



Nude clásico: tonos beige o rosados suaves que combinan con todo y nunca pasan de moda.

tonos beige o rosados suaves que combinan con todo y nunca pasan de moda. Francesa tradicional: base natural con punta blanca, ideal para un look limpio y sofisticado.

base natural con punta blanca, ideal para un look limpio y sofisticado. Francesa moderna: punta fina en tonos beige, dorado o pastel para un toque actual.

punta fina en tonos beige, dorado o pastel para un toque actual. Rosa palo: femenino, discreto y perfecto para cualquier ocasión.

femenino, discreto y perfecto para cualquier ocasión. Blanco lechoso: elegante y minimalista, muy popular en manicuras modernas.

elegante y minimalista, muy popular en manicuras modernas. Uñas milky con brillo sutil: un acabado perlado que aporta luz sin exagerar.

un acabado perlado que aporta luz sin exagerar. Efecto baby boomer: degradado suave entre rosa y blanco, delicado y refinado.

Uñas cortas en tono café claro: sofisticadas y diferentes, ideales para looks neutros.

sofisticadas y diferentes, ideales para looks neutros. Gris claro: moderno y elegante, perfecto para un estilo minimalista.

moderno y elegante, perfecto para un estilo minimalista. Nude con una uña acento: agrega un diseño sencillo o un toque de glitter solo en una uña.

agrega un diseño sencillo o un toque de glitter solo en una uña. Diseño minimal con líneas finas: rayas delicadas en blanco o dorado para un look limpio.

rayas delicadas en blanco o dorado para un look limpio. Puntos pequeños: un detalle sutil que añade estilo sin recargar.

un detalle sutil que añade estilo sin recargar. Efecto gloss transparente: uñas naturales con brillo intenso y acabado pulido.

uñas naturales con brillo intenso y acabado pulido. Tonos pastel suaves: lavanda, azul cielo o verde menta en versiones claras.

lavanda, azul cielo o verde menta en versiones claras. Micro glitter discreto: brillo fino aplicado en capas ligeras para elegancia total.

brillo fino aplicado en capas ligeras para elegancia total. Uñas almendra cortas: una forma que estiliza la mano sin necesidad de diseños cargados.

una forma que estiliza la mano sin necesidad de diseños cargados. Mate en tonos neutros: nude, beige o rosa mate para un acabado sofisticado y moderno.

Esto debes hacer antes de pintarte las uñas

Especialistas del portal Cosméticos Vogue mencionaron que, antes de aplicar esmalte o gelish, preparar correctamente las uñas es clave para que el manicure se vea bonito, dure más y no se maltraten tus manos:

