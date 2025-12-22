CONFIRMADO: La Granja VIP tendrá SEGUNDA TEMPORADA en el 2026 por Azteca UNO: ¿cuándo se estrena?

La Granja VIP se RENUEVA, y es que después del éxito ROTUNDO que ha tenido este reality show se confirma oficialmente la segunda temporada para el 2026. Y es que con millones de votos , cientos de interacciones, más de 10 millones de usuarios y 25 millones de horas consumidas a través de nuestra transmisión 24/7, La Granja VIP se ha consolidado como EL REALITY entre realities.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de La Granja VIP? Faltan exactamente 294 días para que recibamos a nuevos granjeros, teniendo una renovada Granja VIP el próximo 11 de octubre del 2026.

La Granja VIP en números

La Granja VIP llegó POR PRIMERA VEZ a México, con 16 granjeros que fueron revelados en momentos de otro mundo, llevándole a cada uno de los televidentes a las celebridades no solo un 24/7 común y corriente, si no uno en donde tuvimos que verlos a todos y cada uno trabajar junto a más de 46 animales, los cuales también se volvieron parte de la familia de La Granja VIP.

Y en resumen, esto fue La Granja VIP en números:



1,478 metros cuadrados recibieron a los granjeros

589 millones de votos en las Galas

19 millones de usuarios en nuestro sitio web

2.5 billones de impresiones en redes sociales

133 millones de interacciones

69 días consecutivos en tendencia con #LaGranjaVIP

Más de 25 millones de horas consumidas en el 24/7

127 millones de video views

¿Quiénes fueron los finalistas de La Granja VIP temporada 1?

La Granja VIP se llenó de celebridades entre las cuales cinco de ellas llegaron hasta el día de la gran final:



La Bea

Kim Shantal

César Doroteo

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

Quienes a lo largo de 10 semanas desde el 12 de octubre se dedicaron a dar lo mejor de sí, a ganarse al público y a hacer el MEJOR JUEGO posible para poder llegar hasta donde el público lo permitiera a través de sus votaciones.