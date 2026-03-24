Conoce las diferencias entre la psicología y la ley de atracción; ¿atraemos lo que pensamos?

Muchas son las personas que, constantemente, suelen interpretar del mismo modo creencias relacionadas con la psicología en torno a la ley de atracción, conceptos que son muy distintos entre sí. Ante esta situación, en los próximos párrafos conocerás cuáles son las principales diferencias entre uno y otro. ¡Presta atención!

Seguramente escuchas constantemente frases como “si lo piensas lo atraes” o, “manifiéstalo”, mismas que están estrechamente ligadas a la psicología. Sin embargo, la realidad es que este concepto y la ley de atracción cuentan con diferencias marcadas y palpables entre sí, por lo que no está de más conocerlas.

¿Cuáles son las diferencias entre la psicología y la ley de atracción?

Gaby Cuero, experta en psicología, menciona que la idea de la ley de atracción propone una relación directa entre la vida real y los pensamientos, esto entendiendo que la predisposición y el pensamiento, así como la manifestación, tienen un poder real respecto a lo que ocurre en el día a día, una situación que no necesariamente ocurre así.

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Es así como muchas personas repiten afirmaciones positivas con la única esperanza de atraer lo mejor a su vida, lo cual hace que, consciente o inconscientemente, dejen de esforzarse por completo en sus posturas otorgándole mucho más esfuerzo a la manifestación, convirtiendo esto en la principal diferencia con la psicología.

La experta en este mundo, entonces, explica que existe una gran diferencia entre la ley de atracción y la ley del esfuerzo. Y si bien la mentalidad positiva sí puede generar efectos reales, un punto a tener en cuenta es predicar con el ejemplo a través de actos y actividades que traigan consigo consecuencias positivas para la persona.

¿Qué factores reales trae la mentalidad positiva, según la psicología?

La mentalidad positiva sí puede generar una serie de ventajas, entre las que destacan un aumento en el autoestima y la motivación para realizar ciertas actividades específicas. De igual modo, existe una mayor disposición para enfrentar los retos, motivo por el cual debe haber una combinación entre los pensamientos y los actos para llegar a una conclusión satisfactoria.