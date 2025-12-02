La psicología revela por qué algunas personas prefieren estar solas

Las últimas festividades del año tienen en común un momento de dicha y alegría en donde las personas se reúnen para pasar tiempo de calidad, aunque existen algunas que disfrutan en demasía su soledad y pasar tiempo consigo mismas. ¿Qué piensa la psicología ante tal situación?

Como sabes, la psicología se ha encargado de responder ciertos cuestionamientos derivados de las preguntas que inundan las redes sociales. Ahora, ha dado a conocer su postura en torno a las personas que prefieren estar solas y que disfrutan de no tener compañía a su alrededor.

¿Por qué algunas personas prefieren estar solas, según la psicología?

La autora estadounidense Anneli Rufus, en su libro “Fiesta Para Uno: El Manifiesto De los Solitarios”, establece que existen algunos estereotipos de personas solitarias; sin embargo, deja entrever que la mayoría de estos “abrazan su tiempo a solas”, lo cual habla del gusto que sienten por compartir tiempo consigo mismos.

En síntesis, la psicología explica que esta preferencia de practicar la soledad no es más que un acto saludable que, entre otras cosas, ayuda a pensar con mayor claridad mientras permite equilibrar las emociones. De hecho, algunas personas incluso fomentan su creatividad cuando están solas.

Del mismo modo, expertos en psicología añaden que las personas que disfrutan su soledad tienen como rasgo establecido su autonomía emocional, pues su valor como persona no depende de la validación de los demás, lo cual les otorga la capacidad de gestionar mucho mejor sus altibajos y, a su vez, controlar aquellas situaciones que parecen complicadas en su día a día.

¿Cuál es la relación entre la creatividad y la soledad, según la psicología?

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, la ausencia de personas a tu alrededor, así como la reducción del ruido social, ayudan a que la mente busque entretenerse de otras maneras. Es precisamente aquí en donde la creatividad sale a flote, pues el cerebro piensa constantemente en cómo divertirse a través de distintos pensamientos o actividades.