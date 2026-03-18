Esta es la edad en la que te sientes más feliz en tu vida, según la psicología

Seguramente te has preguntado en más de una ocasión cuál es el momento idóneo o exacto en la vida en donde, de acuerdo con tu contexto y forma de ser, eres más feliz. Si es así, entonces debes saber que la psicología ha concedido detalles en torno a esta pregunta, misma que se ha vuelto muy popular entre las nuevas generaciones.

La felicidad es un asunto subjetivo que se puede generar de distintas formas en cada una de las personas. Dicho lo anterior, vale decir que expertos en psicología han concedido detalles interesantes en torno a una edad en la que, supuestamente, la persona se siente plena y feliz, lo cual hace que esté más tranquila en relación a años en el pasado.

¿En qué edad una persona es más feliz, según la psicología?

De acuerdo con la filósofa y experta en psicología, Elsa Punset, una vez que la persona cumple 70 años de edad cuenta con un pico de felicidad que se refleja en su forma de vida, sobre todo, porque en este momento de la misma se siente mucho más libre en distintos apartados, destacando el laboral, familiar y económico.

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La experta menciona que, una vez cumplidos los 70 años de edad, las personas muestran una reducción en sus personalidades; es decir, dentro de un apartado laboral. Del mismo modo, estos seres ya cuentan con hijos que han construido su vida, lo cual permite que tengan menos estrés al momento de visitarlos a sus respectivos hogares.

Otro punto a detallar es que, durante esta edad, las personas que trabajaron cuentan con una pensión que pueden gastar en sus necesidades básicas, pero también en distintos aspectos como vacaciones o salidas a comer. Finalmente, el hecho de tener más tiempo que otras personas los ayuda a disfrutar de esto consigo mismos.

¿A los 70 años tienes una mayor estabilidad emocional?

Expertos en el mundo de la psicología mencionan que, a los 70 años, las personas suelen alcanzar cierta estabilidad emocional que les permite sentirse bien no solo en un apartado físico, sino también mental. Finalmente, en esta edad los seres de la tercera edad suelen sentirse más apapachados por su entorno, hecho que sugiere un nivel de felicidad mayor.