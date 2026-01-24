De acuerdo a la psicología,

Seguro que en algún momento de la vida te pasó de reconocer una cara, recordar una charla, pero no poder traer a la mente el nombre de la persona. Esto puede generar una incomodidad, pero desde la psicología manifiestan que es más habitual de lo que crees y en la mayoría de los casos es inofensivo.

¿Cuá es el significado de olvidar los nombres?

Lo que dice la psicología es que olvidar nombres por lo general se relaciona con la forma en la que funciona la memoria y no tanto con un problema cognitivo. Lo que ocurre es que los nombres propios no tienen un significado descriptivo por lo que el cerebro los registra con mayor dificultad que otros datos.

Así es que los especialistas dicen que recordar nombres requiere un esfuerzo específico de atención. Si ese proceso falla, el recuerdo no se fija correctamente.

Entre las causas más frecuentes se encuentran:



Falta de atención al momento de la presentación.

Sobrecarga de información, que dificulta la memoria.

Estrés o cansancio mental, que afecta la concentración.

Poca asociación emocional, lo que reduce el recuerdo.

Cabe destacar que el paso del tiempo también puede influir, pero el olvidar los nombres no es exclusivo de las personas de mayor edad. Este es un proceso por el cual atraviesan también los jóvenes y adultos, sobre todo en contextos sociales intensos o con muchas caras nuevas.

Todo depende del funcionamiento del cerebro.

La psicología manifiesta que es parte del funcionamiento normal del cerebro, pero hay que preocuparse solo cuando el olvido es constante y afecta otros recuerdos, es el momento de consultar a un especialista.

Por otra parte, puedes tener en cuenta estrategias para recordar mejor los nombres. Las mismas consisten en repetir el nombre en voz alta, asociarlo con una imagen o rasgo y prestar atención consciente en el momento de conocer a alguien ayuda a fijarlo en la memoria. Son pequeños hábitos que marcan una gran diferencia.

