Estos son los efectos que se tienen al beber agua con sal

Es usual que en redes sociales se compartan varios trucos, los cuales aseguran tener acciones positivas en la salud. Uno de los más escuchados son los beneficios de beber agua con sal, donde los usuarios han destacado todo lo que puede hacer en tu cuerpo.

Aguacate relleno, una saludable receta para preparar este martes [VIDEO] El chef Rahmar nos enseña a preparar una rica y saludable receta: aguacate relleno. ¡Saca la libreta y apunta los pasos a seguir para lograr cocinarla!

Para aclarar todos los detalles, te explicaremos cuáles son sus efectos empleando la opinión de los expertos. Así que no te pierdas ninguno de los detalles que te compartiremos a continuación.

¿Qué es lo que hace el agua con sal?

Inicialmente, en las redes sociales, se mencionaba que el beber agua con sal, traerá varios beneficios a la digestión y a nuestro sueño, además de ser una gran acción para hidratar al cuerpo. Sin embargo, los expertos de BUAP y Healthline, ya han dado su opinión al respecto, detallando que traerá varios efectos negativos en la salud.

En primer lugar, explica que es una bebida que se encargará de elevar nuestros niveles de sodio en el cuerpo. Aunque es un mineral necesario, en exceso nos provocará importantes problemas de salud como osteoporosis, cálculos renales, hipertensión y problemas cardiovasculares.

Por otro lado, se menciona que es una preparación que no aporta ningún efecto a la salud, por lo que no generará ningún tipo de aportación a tu salud. Además, el beberla en exceso, puede ser el principal precursor de la retención de líquidos, y malestar estomacal. Para hidratarnos, lo mejor sería optar por agua o bebidas hidratantes.

¿Cuál es su única función efectiva?

Aunque beber agua con sal no es la mejor opción, es posible emplear dicho remedio casero para nuestro día a día. La Revista PLOS ONE, explica que el hacer gárgaras con dicha bebida al momento de hacer el lavado dental, nos puede ayudar a eliminar toda la placa y suciedad, siendo un gran elemento para el cuidado de nuestros dientes.

Además, de ser eficaz para la limpieza, se puede emplear para tratar las úlceras bucales, el dolor de una extracción, o disminuir el dolor de garganta. Solamente hay que mezclar media cucharadita con una taza de agua, recuerda que no debes ingerirla. Deberá ser acompañado con la rutina diaria de lavado.