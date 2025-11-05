El precio REAL de cuánto cuesta hospedarse en Casa Huamantla de Carlos Rivera: ¿barato o caro?
El cantante mexicano no solo está triunfando en el ámbito musical, sino que ahora incursiona como empresario en el municipio que lo vio nacer: Huamantla
Carlos Rivera lleva tatuado en la piel Huamantla, lugar que lo vio nacer y donde comenzó a dar sus primeros pasos en la música. Por ello, el autor de “Te Esperaba”, quien tiene 39 cosas que no sabías, ha presumido con orgullo el municipio de Tlaxcala en infinidad de veces y en esta ocasión busca resaltar su arquitectura con Casa Huamantla, hotel boutique del que es dueño.
El cantautor adquirió la propiedad en 2023 y la restauró para convertirla en hotel y un museo, el cual está abierto al público. Sin embargo, el hospedarse en el hotel llega a costar 10 mil pesos por una noche en la habitación más lujosa del inmueble. Cabe destacar que esta no es la primera vez que incursiona en su natal ciudad, pues hace poco abrió una cafetería en el corazón de Huamantla.
Los precios de las habitaciones de Casa Huamantla
Casa Huamantla ofrece diferentes habitaciones de lujo, que llevan el nombre de personajes históricos. Además, es idóneo para diferentes eventos, tanto sociales, familiares e incluso bodas. Estos son los precios por noche:
- Habitación Maximiliano – 10 mil pesos por noche para 2 personas
- Habitación Carlota – 10 mil pesos por noche para 2 personas
- Habitación Primera Dama – 8 mil pesos por noche para 2 personas
- Habitación Zotoluca - 8 mil pesos por noche para 2 personas
- Habitación Rivera - 8 mil pesos por noche para 2 personas
- Habitación Bretón - 8 mil pesos por noche para 2 personas
- Habitación Cervantes - 8 mil pesos por noche para 2 personas
TE PUEDE INTERESAR:
- El Pueblo Mágico de Hidalgo que tiene los sitios turísticos que menos vale la pena visitar, según la IA
- El Pueblo Mágico de Querétaro que tiene los sitios turísticos que menos vale la pena visitar, según la IA
- El pueblo de Querétaro que tiene la mejor cafetería y muy pocos lo han visitado, según la IA
El hotel boutique resalta por su arquitectura del Siglo XVIII y por ser un inmueble histórico que se ubica en el centro de Huamantla, pues ha sido parte de la historia del país al albergar al primer presidente de México, Guadalupe Victoria, y al emperador Maximiliano de Habsburgo.
La complicidad de Carlos Rivera y Casa Huamantla
Carlos Rivera no pierde la oportunidad para presumir su lugar de origen y Casa Huamantla, pues fue en el hotel donde hizo la presentación de su nuevo EP titulado “Vida”, que incluye 6 canciones de su autoría en conjunto con varios compositores.
Rivera se hizo viral al cantar desde el balcón principal del hotel boutique durante la mayor festividad de Huamantla, que es llamada “la noche que nadie duerme”. En esta festividad las calles son cubiertas por largos tapetes de aserrín, una gran atracción turística del municipio de Tlaxcala.