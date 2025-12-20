OFICIAL: Este es el ÚLTIMO ELIMINADO de La Granja VIP hoy 19 de diciembre

Después de 10 intensas semanas de La Granja VIP , este viernes pudimos conocer al último eliminado del reality, quien quedó a muy poco de llegar a la gran final; sin embargo, es reconocido su gran trabajo y esfuerzo por mantenerse hasta el último momento con energía. Este día le dijimos adiós a nuestro querido Alberto del Río "El Patrón", quien se ha convertido en el décimo y último eliminado de La Granja VIP.

¿Quiénes son los finalistas de La Granja VIP?

¡Todos lo hicieron increíble! Fueron 16 granjeros los que se adentraron a la aventura de La Granja VIP, quienes demostraron y dieron todo para llegar lo más lejos posible, pero todo tiene un principio y un fin... Así que estos son los 5 granjeros que han llegado a la gran final:

Kim Shantal

Alfredo Adame

César Doroteo

Eleazar Gómez

La Bea

No olvides que a partir de este momento las votaciones se encuentran abiertas para que votes por tu o tus granjeros favoritos.

Todo sobre la gran final de La Granja VIP

Estamos a casi nada de decirle adiós a este gran proyecto que nos ha dejado miles de momentos, desde polémicas entre los granjeros hasta emociones al mil por hora. El próximo domingo 21 de diciembre viviremos la intensidad de La Gran Final de La Granja VIP, así que prepara tu botana favorita, reúne a la familia y pónganse cómodos, porque a las 8:00 p.m. en punto podremos ser parte de la última gala del reality y sabremos quién es el único ganador. Recuerda que puedes ver la transmisión totalmente en vivo por la señal de Azteca UNO o por nuestro Sitio Web Oficial .

