La Granja VIP: Esta es la HORA LÍMITE para VOTAR por el GANADOR hoy, sábado 20 de diciembre

Tras diez semanas de competencia, ha llegado el momento de conocer al ganador de la primera temporada de La Granja VIP, el aclamado reality show en el que toda una serie de celebridades le dijeron adiós, de manera momentánea, a una vida de lujos y glamour para dedicarse de lleno a las tareas de campo. Dicho esto, la votación en estos momentos de la competencia es CRUCIAL. Por ello, te compartimos la hora límite para votar por tu granjero favorito hoy, sábado 20 de diciembre.

¿Hasta qué HORA puedo VOTAR en La Granja VIP, hoy, sábado 20 de diciembre? Este es el LÍMITE para la VOTACIÓN

La votación de cara a la Gran Final estará abierta durante todo el día. Es decir, no existe una hora exacta para el cierre de votaciones, lo que significa que puedes emitir tu voto a cualquier hora del día de este sábado, 20 de diciembre: entre las 12:00 am hasta las 11:59 pm. Recuerda que tu voto servirá para elegir al GANADOR de la primera temporada de La Granja VIP, pues mañana es la GRAN FINAL.

¿Cómo votar por el GANADOR de La Granja VIP?

Para emitir tu voto, sólo tienes que ingresar al apartado de votaciones en el sitio web oficial de La Granja VIP o, si lo prefieres, en la app móvil de TV Azteca. Lo único que debes hacer es seleccionar a tu granjero favorito y dar click en “votar”. Recuerda que se te otorgan 10 votos por día, los cuales puedes destinar a una sola persona, o repartirlos entre los diversos finalistas. Así que ya sabes… ¡VOTA, VOTA, VOTA! Que en esta recta final, tú puedes hacer la diferencia.

¿Quiénes son los finalistas de La Granja VIP?

De los 16 granjeros que ingresaron a la competencia el pasado 12 de octubre, sólo cinco lograron llegar a la GRAN FINAL. Los finalistas de la primera temporada de La Granja VIP son:

Kim Shantal

Alfredo Adame

César Doroteo

La Bea

Eleazar Gómez

¿A qué hora empieza la Gran Final de La Granja VIP? Horario y cómo ver la transmisión

La Gran Final de la primera temporada de La Granja VIP México se llevará a cabo la noche de este domingo, 21 de diciembre, en punto de las 8:00 p.m. La gala será transmitida, completamente en vivo, por la señal de Azteca Uno. Si prefieres el streaming, también podrás verla en el sitio web oficial de La Granja VIP o en la app de TV Azteca En Vivo.

