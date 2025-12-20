Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 20 de diciembre; estos signos cumplirán sus SUEÑOS este día

Inicia el fin de semana y hay que comenzar con el pie derecho; comienza consultando tus horóscopos de hoy. Traemos para ti lo que Nana Calistar interpretó para ti este sábado 20 de diciembre de 2025. Te presentamos los mensajes claros para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, sábado 20 de diciembre?

Una de tus amistades seguirá buscando tu consejo para que lo ayudes con aquel drama y tristeza que tiene cargando. Recuerda que está bien ayudar y dar consejo, pero no dejes que sus emociones te hundan. Es momento de aprender a poner límites, pues no eres un psicólogo, solo eres un buen amigo.

Alguien te llamará el día de hoy, pero no te preocupes, son buenas noticias. No te aceleres de más y sigue trabajando en tus emociones; sé feliz, pero con calma. El mismo consejo te damos, pero con el amor; recuerda no entregarte demasiado porque luego te lastiman.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, sábado 20 de diciembre?

Si has tenido problemas con tu pareja, no te estreses, la relación no está perdida. Eso sí, hay algo muy importante que debes aprender de esta experiencia: no seas celoso y sé paciente contigo y los demás. Verás que si se dan su espacio, las cosas y la relación mejorarán entre ustedes.

Vienen cambios fundamentales en tu actitud; como dirían las mamás, es momento de sentar cabeza. Llegó el momento de dejarse de comparar, tomar tu propio camino y tus propias decisiones. No cargues emociones ajenas y no obligues a los otros a cargar con las tuyas.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, sábado 20 de diciembre?

Mi querido Géminis, es momento de bajarle dos rayitas a las fiestas y los desvelos; tu cuerpo te agradecerá que lo dejes descansar, sobre todo tus articulaciones.

Se viene un chisme de esos que te encantan, pero escucha este consejo: No opines de más. Tus palabras y comentarios respecto a esta historia podrían afectar tu reputación. En cuanto al dinero, no te confíes y no gastes. Este sábado, piénsatelo dos veces antes de gastarte todo.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, sábado 20 de diciembre?

Hoy es el día de dejarse de preocupar por tu futuro; mejor pon mucha atención a tu presente, no bajes la guardia. Verás que de esta forma notarás una serie de oportunidades que te harán sentir muy feliz.

Cáncer, eres una persona muy agradable y de muy buenos sentimientos y eso está bien, pero te recomendamos no enamorarte muy rápido. Intenta cambiarlo; es momento de poner límites y no entregarte de inmediato a la primera persona que se te ponga enfrente. Recuerda que vales mucho y no debes dejar que nadie te haga daño.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, sábado 20 de diciembre?

Leo, es momento de dejar de migajear amor. Recuerda que no venimos al mundo para rogar ni suplicar amor, cariño ni afecto. Recuerda que eres una persona muy valiosa y que no tienes por qué perder la dignidad por nadie. Quien te quiere, te quiere por quien eres y no te hará rogarle nada.

Atento a tus redes sociales, podrías conocer a una persona que llegará como caída del cielo para ayudarte a cambiar ciertos aspectos de tu vida. Escucha con atención y aprende mucho de esta bonita experiencia. En cuanto al dinero, prepárate porque te caerá un dinerito extra. No lo gastes, úsalo para pagar esa deuda pendiente.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, sábado 20 de diciembre?

Deja de buscar motivos para sentirte triste, deja de sabotearte. Una gran oportunidad laboral se avecina; si pones atención, pronto podrías estar ganando un mejor sueldo. Recuerda que es importante cambiar un poco de actitud, pues las tristezas no te llevarán a ningún lado.

Virgo, sabemos que extrañas mucho a esa expareja que te dejó con el corazón todo alborotado. Pero es momento de que le des vuelta a la página, pues conocerás los motivos del rompimiento y sabrás que fueron mentiras y que te vio la cara todo ese tiempo. Te va a doler mucho, pero es momento de liberar esas emociones y poco a poco dejarlo ir; créenos, estarás bien.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, sábado 20 de diciembre?

Libra, es un buen momento para ponerte a pensar en esas personas que siempre han estado contigo en las buenas y en las malas. Recuerda agradecerles y mostrarles que son muy importantes para ti. Pero recuerda, también es importante que mandes lejos a los malos amigos que solo aparecen cuando les conviene.

Es momento de pensar en viajar. Te mereces un descanso para despejar la mente y cambiar un poco de aires. Llegó el momento de planearlo e ir viendo todo lo que vas a necesitar para realizarlo. Que no te agarren las prisas. Es muy importante que cuides tu salud; andas un poco sensible, sobre todo del estómago y las anginas. No te descuides y baja el estrés que recibes todos los días; es fundamental.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, sábado 20 de diciembre?

Escorpio, te urge un cambio de look. Este te ayudará a renovar tu energía y atraer nuevas oportunidades en todos los aspectos de tu vida. Recuerda que esta transformación externa te moverá las cosas por dentro para un cambio positivo.

Estás entrando en una etapa para cerrar ciclos y abrirse a nuevas oportunidades. Deja que todo fluya; verás que la vida te llevará por el camino adecuado para que dejes todo lo malo atrás. En cuanto a la toma de decisiones, no te precipites, piensa todas las cosas dos veces; recuerda que tienes la capacidad de mejorar tu vida si te pones a pensar las cosas y no solo actuar.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 20 de diciembre?

Sagitario, sabes que sueles imponerte mucho a las personas; eres fuerte y algo intenso con los demás y eso puede llegar a herir sus sentimientos. No significa que deberás bajar la guardia, pero estás en el momento adecuado de aprender y darte cuenta de las cosas antes de que alguien salga lastimado.

No confíes en nadie. Recuerda estas palabras, son muy importantes. Es momento de dudar un poco del mundo y de las personas a tu alrededor, pues hay alguien por ahí que busca sacar provecho de tu buena voluntad.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 20 de diciembre?

Alto ahí, Capricornio, esa amistad tan bonita que tienes te está empezando a mover el tapete. No te emociones de más, pues podrías terminar lastimando a alguien que realmente te importa y que no se lo merece. No te compliques la existencia, deja de imaginar cosas que no están pasando; recuerda que te será fácil saber cuándo alguien de verdad te quiere o no.

Buenas noticias, se viene un cambio de celular o la compra de algún aparato electrónico que sabemos te dará mucho gusto y te hará feliz. Junto a esta compra también viene energía positiva que te hará sentir renovado y con mucha energía.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, sábado 20 de diciembre?

Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, querido Acuario. Deja de pensarlo tanto y comienza mejor a tomar decisiones. Recuerda que tú tienes la capacidad y los astros están de tu lado, no tienes nada por qué temer.

No descuides a tu familia, porque las amistades y el trabajo te están alejando de esas personas importantes en tu vida. Es momento de hallar un equilibrio entre tu vida social, laboral y familiar. Recuerda siempre de dónde vienes.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, sábado 20 de diciembre?

Piscis, sabemos que después de lo que viviste tienes un enorme miedo a enamorarte. Sí, en el pasado te hicieron la vida de cuadritos y la pasaste muy mal, pero hoy es el día de dejar todo eso de lado y mirar el nuevo y brillante futuro que tienes por delante. Es importante que dejes de esperar que las oportunidades te caigan del cielo; tienes que poner de tu parte para ser feliz.

Visualiza lo que deseas, porque cuando tú lo crees, lo trabajas y lo sientes, se empieza a materializar. Concéntrate y deja que las nuevas cosas entren a tu vida.

