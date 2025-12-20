¡Al límite! Granjeros comparten sus emociones antes de la ÚLTIMA ELIMINACIÓN de La Granja VIP

Los 6 granjeros que permanecen en la competencia de La Granja VIP se tomaron unos minutos para compartirle a Adal Ramones cuáles son sus sentimientos antes de celebrarse la ÚLTIMA ELIMINACIÓN del reality … ¡hay calma, pero también muchos nervios por el futuro!

¿Qué sienten los granjeros nominados y finalistas previo a la ÚLTIMA ELIMINACIÓN de La Granja VIP?

Luego de su primera conexión con los últimos nominados de La Granja VIP para transmitirles algunos emotivos mensajes de sus seres queridos, Adal Ramones se enlazó a la sala de la casona para tener una charla con todas las celebridades en general.

"¿Cómo se sienten en esta última noche de eliminación?", preguntó al conductor luego de saludar a las celebridades. La Bea fue la primera en expresar su sentir.

"Estoy pues nerviosita porque no sé qué va a suceder, pero confiando en todo lo que he hecho aquí durante estas 10 semanas, confiando en mí, pero sobre todo confiando en toda la gente que sé que me está apoyando, ya estamos a nada de lograrlo y si en esta ocasión me toca irme me voy feliz", declaró la comediante.

El siguiente en hablar fue "El Patrón", otro de los nominados de la noche : "Adal, me siento tranquilo, un poco nervioso pero completamente consciente de que lo entregué absolutamente todo en un mundo que no es el mío, aquí estoy al pie del cañón como el más grande de todos los tiempos", expresó.

Eleazar Gómez, por su parte, aceptó que ver a su novia a través de la pantalla le inyectó mucha fuerza: "Estoy emocionado, ver también a mi mujer me dio mucha emoción y obviamente también confiando en todo lo que he hecho, he estado a full en estas 10 semanas, he dado mi mil por ciento y confiando en todo el amor y el apoyo de toda mi gente, gracias", dijo.

Uno de los finalistas de La Granja VIP también habló antes del anuncio de la eliminación: "Se siente horrible, yo creo, porque los 6 que llegamos esta última semana hemos dado absolutamente todo y somos de los pocos habitantes que siempre tuvieron esta meta fija", aseveró Teo.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres que tu granjero/a favorita gane el primer lugar de la competencia, te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota .

Localiza a tu granjero o granjera favorita.

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos.

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos. Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!