¡Fortaleza antes de la ÚLTIMA ELIMINACIÓN de La Granja VIP! Los mensajes que recibieron los nominados

Llegó la hora de la verdad para La Bea, Eleazar Gómez y "El Patrón" en La Granja VIP : este viernes 19 de diciembre se celebra la ÚLTIMA ELIMINACIÓN y los nervios están a flor de piel; por ello, los nominados recibieron una sorpresa que sin duda les dio una dosis extra de fuerza para lo que se viene en los próximos días: ¡mensajes especiales de sus seres queridos!

¿Qué palabras de aliento recibieron los ÚLTIMOS NOMINADOS de La Granja VIP?

La Gala de este viernes 19 de diciembre tuvo desde su arranque un sabor agridulce, sobre todo porque Adal Ramones tuvo un primer enlace con La Bea, Eleazar Gómez y "El Patrón", los últimos nominados del reality, para mostrarles unos mensajes que familiares y amigos grabaron especialmente para ellos... ¡las lágrimas y la emoción surgieron en segundos!

El primer granjero nominado en recibir un mensaje especial fue Eleazar Gómez , a quien le transmitieron unas palabras de su novia Miriam que lo impactaron profundamente:

"Mi amor, te extraño mucho, mucho, mucho... pero ya falta poquito para vernos. Te doy las gracias porque cumpliste tu promesa de que esta separación iba a valer la pena porque lo has hecho increíble, estoy muy orgullosa de ti, te amo mucho, todos estamos bien y así como tú dices: ¡vamos a hacerlo! Te amo".

Alberto del Río "El Patrón", quien la tarde de este viernes se despidió de Canela, su vaca consentida , recibió un mensaje de Guadalupe, su mamá:

"Quiero decirte que te amo, sé que eres un gran guerrero, siempre has salido avante de todas tus batallas, también sé que tienes un gran corazón, una nobleza y una generosidad para la gente que amas, Dios te bendiga siempre y a la gente que está contigo. Te amo", declaró.

La Bea fue la última nominada en recibir palabras de aliento: en esta ocasión, la standupera tuvo la oportunidad de ver un video grabado por Beibi, uno de sus mejores amigos que le dedicó un mensaje emotivo y gracioso a la vez:

"Preciosa, todos sabíamos que en cuanto te conocieran te iban a adorar, estoy muy feliz por ti porque ya estás más cerquita de ganarte ese premio y con eso por fin vas a poder salir del buró de crédito... te amo con todo mi ser, estoy orgulloso de ti, lo estás haciendo increíble y qué gusto verte brillar como sólo tú sabes", declaró Beibi.

El ambiente en la Sala de Nominados de La Granja VIP no podría ser más tenso; sin embargo, las 3 celebridades que están en la zona de riesgo se mantienen tranquilas y listas para lo que sea... ¿quién se quedará a un paso de la Gran Final?

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres que tu granjero/a favorita gane el primer lugar de la competencia, te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!