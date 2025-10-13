El Pueblo Mágico de Puebla que parece un pedacito de Europa en México, según la IA

Al norte de Puebla, rodeado de montañas y vegetación, se encuentra un lugar que emana vibras europeas en su máximo esplendor. Se trata de Cuetzalan, uno de los 12 destinos catalogados como Pueblo Mágico en el estado, el cual ha ganado gran popularidad en los últimos años gracias a los fascinantes paisajes que resguarda y las experiencias satisfactorias que brinda a sus visitantes.

Aquí es posible encontrar calles empedradas, casas con teja roja que parecen estar perfectamente acomodadas y un aire de tranquilidad imperdible. Al combinarse, este rincón oculto en el centro de México se asemeja a los destinos más prestigiosos de Europa, por lo que según la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT, se dice que tiene un pedazo de este continente.

¿Qué hacer en Cuetzalan? Todo sobre este Pueblo Mágico de Puebla

El encanto de Cuetzalan no se limita solo a sus fascinantes vistas y callejones empedrados, sino que tiene mucho más que ofrecer para quienes lo elijan como destino turístico. Entre las recomendaciones principales del portal Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo, están los recorridos por sus productores de café (aunque si quieres conocer el mejor de México, es un hecho que está en Veracruz).

Danielllerandi Creative Commons Cuetzalan es uno de los 12 Pueblos Mágicos que hay en Puebla

También puedes ir a los talleres donde se confeccionan los textiles de algodón, caminar por los pasillos de su mercado y disfrutar de una deliciosa comida en la plaza durante las tardes lluviosas. Así que en conjunto con el clima, las tradiciones y la arquitectura, por un momento podrás sentir que estás en algún rinconcito de Europa sin tener que salir de México.

El lugar de Cuetzalan que te hará sentir como si estuvieras en Roma

Uno de los sitios más emblemáticos de este Pueblo Mágico de Puebla es definitivamente la Parroquia de San Francisco de Asís, que en realidad, al inicio era un convento. De acuerdo con México es Cultura, portal de la Secretaría de Cultura, esta edificación tiene ciertas inspiraciones en el estilo renacentista, muy similar al que impregnaba la arquitectura de Roma.

Danielllerandi Creative Commons La Parroquia de San Francisco de Asís es uno de los atractivos turísticos principales en Cuetzalan

Así que guarda algunas similitudes con las iglesias y templos que todavía se mantienen de pie en Italia (y otros sitios de Europa). Por lo que es una opción imperdible para quienes quieren apreciar construcciones minuciosamente planeadas que hasta el día de hoy se conservan en perfecto estado.