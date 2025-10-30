El Pueblo Mágico de Puebla en donde está el mejor restaurante y muy pocos conocen, según la IA

Los Pueblos Mágicos de Puebla están llenos de historia y tradiciones , pero solo algunos ofrecen una experiencia gastronómica que realmente vale la pena, sobre todo si disfrutas probar lo más auténtico de cada región. En ese sentido, si estás buscando el mejor restaurante, Atlixco es la mejor elección.

Este lugar se ubica muy cerca del volcán Popocatépetl, y aunque sus flores son su principal atractivo, para la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT hay un restaurante que hace que la visita valga totalmente la pena.

¿Cuál es el restaurante que tienes que visitar en Atlixco, Puebla?

VICA Cocina de un Valle se encuentra en una casona muy cerca del centro del Pueblo Mágico de Atlixco. Según la IA, allí se preparan platillos con ingredientes locales cultivados en sus propios terrenos. Esta tradición es posible porque, al ser un poblado poco concurrido, permite dedicar más tiempo y cuidado a su gastronomía.

(ESPECIAL/México Desconocido) Así se ve el Popocatépetl desde Atlixco, el Pueblo Mágico de Puebla.

Y no es para menos. En Google Maps, este restaurante tiene una puntuación de 4.6 estrellas de 5, con reseñas que destacan sus “platillos originales, frescos y con sabores increíbles”.

Su dirección es Calle 2 Ote. #7, Centro Histórico de Atlixco, Puebla.

Y después de comer… ¿qué se puede hacer en Atlixco, Puebla?

Si decides visitar el Pueblo Mágico de Atlixco para disfrutar de su deliciosa cocina , aprovecha para realizar otras actividades. México Desconocido, de la Secretaría de Turismo (SECTUR), recomienda principalmente subir al Cerro de San Miguel durante el amanecer o el atardecer para apreciar un paisaje espectacular.

(ESPECIAL/ Gobierno de México) Así luce la plaza principal de Atlixco.

También puedes admirar los murales de Juan Manuel Martínez Caltenco en el Palacio Municipal, visitar el Hotel Mansión del Conde para contemplar la vista del Popocatépetl, y conocer la fachada de la Capilla de la Tercera Orden. ¡Te encantará!

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Puebla?

Puebla tiene 12 Pueblos Mágicos, siendo uno de los estados con mayor número de joyas turísticas, al igual que Jalisco y el Estado de México. Además de Atlixco, puedes visitar:

Chignahuapan

Cholula

Cuetzalan

Huauchinango

Huejotzingo

Pahuatlán

Tetela de Ocampo

Teziutlán

Tlatlauquitepec

Xicotepec

Zacatlán de las Manzanas

Sin duda, Puebla tiene este reconocimiento gracias a su gran valor histórico y cultural, lo que también se refleja en su gastronomía, con delicias como el mole poblano, los chiles en nogada y las tradicionales cemitas.

¿Cuántos Pueblos Mágicos tiene México?

Si tu hambre de viaje no termina en Puebla, no te preocupes, porque México tiene 177 Pueblos Mágicos en total. Como mencionamos, Puebla es uno de los estados con más reconocimientos, pero otros como Michoacán (9) también tienen mucho que ofrecer. Hay un sinfín de lugares esperando ser descubiertos.