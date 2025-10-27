Visitar el estado de Morelos tiene sus ventajas y desventajas , sobre todo porque cuenta con Pueblos Mágicos que se han convertido en los más famosos cerca de la CDMX. Sin embargo, esta misma fama provoca que sean de los lugares turísticos que menos vale la pena visitar debido a la gran cantidad de visitantes que reciben. Pero entonces, ¿dónde pueblear?

Tepoztlán, por ejemplo, está ubicado en el Cerro del Tepozteco y, según la Secretaría de Turismo (SECTUR), muchos acuden a este bello lugar por sus fiestas, danzas y su área natural protegida. Pero para la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT, estos atractivos se convirtieron en su propia tumba.

(ESPECIAL/Secretaría de Turismo) Tepoztlán es un Pueblo Mágico muy visitado en Morelos.

Por qué Tepoztlán, Pueblo Mágico de Morelos, es el menos indicado para los turistas

De acuerdo con la IA, el ambiente turístico que se vive en las calles y lugares de este pueblo está ya muy saturado, lo que ha afectado principalmente la experiencia auténtica, un aspecto fundamental para muchos viajeros.

De acuerdo con La Jornada, Tepoztlán recibe entre 5 mil y 20 mil visitantes cada fin de semana, pero hay casos extremos como pasó en el Carnaval del 2024, que el poblado recibió alrededor de 150 mil personas.

Entonces… ¿qué Pueblo Mágico de Morelos vale la pena visitar?

En lugar de visitar los lugares más comunes, puedes elegir otros poblados menos conocidos y que todavía conservan su magia. Uno de ellos, según la IA, es Xochitepec, uno de los Pueblos Mágicos más recientes del estado de Morelos.

(ESPECIAL/México Desconocido) La IA recomienda visitar el Pueblo Mágico de Xochitepec, en lugar de Tepoztlán.

Si quieres llegar pronto, puedes hacerlo directamente desde la ciudad de Cuernavaca. Allí encontrarás un ambiente más relajado, rodeado de naturaleza, balnearios, comida local y muchos menos turistas.

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Morelos?

Morelos tiene 4 Pueblos Mágicos que debes visitar al menos una vez en tu vida, según México Desconocido, la revista de turismo oficial del Gobierno de México. Son:



Tepoztlán

Tlaltizapán de Zapata

Tlayacapan

Xochitepec

¿Cuántos Pueblos Mágicos hay en México?

En caso de que ya hayas visitado todos estos lugares de Morelos, no te preocupes, porque México tiene 177 Pueblos Mágicos en total. Los estados que más tienen son Jalisco (13), Puebla (12), Estado de México (10) y Michoacán (9).

Como podrás notar, hay un montón de lugares que podrían ser no tan conocidos, como Capulálpam de Méndez, Tlatlauquitepec, Mapimí o Izamal, solo por mencionar algunos.