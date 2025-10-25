El truco casero que deja tus lentes como nuevos sin una sola raya

Si tus lentes ya no se ven tan claros como antes o las pequeñas rayas te desesperan cada vez que los limpias, no estás sola. Con el tiempo, el polvo, la grasa y hasta el tipo de tela que usamos para limpiarlos pueden opacar los cristales. Pero hay un truco casero que puede dejar tus gafas relucientes sin dañarlas.

De acuerdo con especialistas de la American Optometric Association, lo primero que hay que evitar es usar papel, servilletas o la ropa para limpiar los lentes, ya que esas fibras pueden rayar el material sin que lo notes. En cambio, los expertos recomiendan optar por una mezcla muy sencilla que puedes preparar en casa.

¿Cuál es el truco casero para limpiar los lentes sin rayarlos?

Mantener los lentes limpios no solo mejora la visión, también evita dolores de cabeza y protege los cristales de daños. Además, unos lentes bien cuidados duran más y realzan tu imagen día a día.

Canva Mantener tus lentes limpios nunca había sido más fácil con este truco casero

Solo necesitas tres cosas:



Agua tibia Una gota de jabón líquido para platos sin fragancia Un paño de microfibra limpio

Primero, enjuaga los lentes con agua tibia para quitar el polvo. Luego, agrega una gotita de jabón en tus dedos y frota suavemente ambos lados del cristal, el armazón y las varillas. Enjuaga de nuevo y seca con movimientos circulares usando el paño de microfibra.

Según la Mayo Clinic, esta técnica ayuda a eliminar la grasa sin dañar los recubrimientos protectores. Además, mantener el paño limpio es clave: si acumula polvo o residuos, puede generar nuevas rayas.

¿Qué productos deberías evitar al limpiar tus gafas?

El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de España advierte que los limpiadores con alcohol, vinagre o amoníaco pueden deteriorar los tratamientos antirreflejantes y los filtros UV. Tampoco se recomienda usar limpiavidrios ni toallitas húmedas comunes, ya que sus químicos son demasiado abrasivos para el uso diario.

Canva Truco casero para tener unos lentes bien cuidados que duren más y realcen tu imagen día a día

En pocas palabras, la combinación de agua tibia, jabón neutro y microfibra es el método más seguro y económico para que tus lentes vuelvan a brillar como nuevos sin gastar en productos caros.