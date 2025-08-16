3 recetas de comida mexicana que puedes hacer fácil y rápido: el paso a paso
Te decimos qué preparar en las reuniones cuando no tienes mucho tiempo, pero quieres comer rico.
Si quieres preparar comida mexicana y disfrutar de sus sabores intensos, pero no quieres dedicarle tanto tiempo a la cocina, aquí te compartimos 3 recetas fáciles que puedes hacer en poco tiempo y sin complicaciones. Todos los ingredientes son accesibles, así que no es necesario que gastes demasiado.
1. Receta de Sopes: paso a paso para hacerlos fácil
Según el recetario de Larousse Cocina, los sopes son básicamente tortillas gruesas con bordes, perfectas para rellenar con guisos o frijoles. Para prepararlos necesitas:
Ingredientes:
- Masa de maíz (puedes comprarla ya hecha en la tortillería)
- Frijoles refritos
- Lechuga, crema, queso y salsa
- Opcional: carne deshebrada, chorizo o pollo
Preparación:
- Forma pequeñas tortillas gruesas y cocínalas en un comal. (Puedes hacer bolitas de masa y aplastarlas en una bolsa de plastico con la tabla de picar resistente)
- Pellizca las orillas para formar los bordes.
- Unta frijoles refritos encima.
- Agrega la carne o relleno elegido.
- Decora con lechuga, crema, queso y salsa.
2. Receta fácil para Chilaquiles con totopos
Los chilaquiles son un platillo típico para el desayuno, aunque la forma más tradicional de hacerlas es con tortillas de maíz fritas y bañadas en salsa, hay una versión con totopos que te saca de un apuro. Esta receta tiene variaciones, pero según Cookpad, hay un método que es muy sencillo de hacer.
Ingredientes:
- Totopos (o tortillas en trozos fritas)
- Salsa verde o roja (puede ser casera o comprada)
- Crema, queso fresco y cebolla
- Opcional: pollo deshebrado o huevo estrellado
Preparación:
- Calienta la salsa en un sartén.
- Añade los totopos y mezcla rápido para que se impregnen sin deshacerse.
- Sirve al instante con crema, queso, cebolla y el extra que prefieras.
3. Receta de Chiles en Nogada fáciles
Este es el platillo típico más complejo de la lista, pero tiene sus versiones sencillas. Es una comida originaria de Puebla que combina lo salado, dulce y cremoso, representando los colores de la bandera mexicana. El Gobierno de México explica perfectamente cómo se deben preparar y lo hace de una manera sencilla.
Ingredientes (para 4 personas):
- 4 chiles poblanos grandes
- 300 g de carne molida (mitad res, mitad cerdo)
- ½ cebolla picada
- 2 jitomates picados
- 1 diente de ajo picado
- 1 manzana pelada en cubitos
- 1 pera pelada en cubitos
- 1 durazno pelado en cubitos
- ¼ taza de pasas
- ¼ taza de almendras picadas
- 100 g de granada desgranada
- Aceite, sal y pimienta al gusto
Para la nogada:
- 200 g de nuez de castilla (puede ser nuez normal si no hay de temporada)
- 1 taza de leche evaporada
- 100 g de queso crema
- ½ taza de crema
- 1 pizca de canela
- Azúcar al gusto
Preparación:
Asar y pelar los chiles:
- Asa los chiles poblanos en un comal o sartén hasta que la piel se queme.
- Mételos en una bolsa de plástico 10 minutos para que suden.
- Retira la piel, haz una abertura lateral y quítales las semillas.
Hacer el relleno:
- Sofríe la cebolla y el ajo en un sartén con aceite.
- Agrega la carne molida y cocina hasta dorar.
- Incorpora jitomate, manzana, pera, durazno, pasas y almendras.
- Sazona con sal y pimienta. Cocina unos 10 minutos y reserva.
Preparar la nogada:
- Licúa la nuez junto con la leche evaporada, queso crema, crema, canela y un poco de azúcar.
- Debe quedar una salsa espesa y cremosa.
Rellenar y montar:
- Rellena cada chile con la mezcla de carne y frutas.
- Báñalos con la nogada.
- Decora con granada y un poco de perejil picado para dar los colores verde, blanco y rojo.