3 recetas de comida mexicana que puedes hacer fácil y rápido: el paso a paso

Si quieres preparar comida mexicana y disfrutar de sus sabores intensos, pero no quieres dedicarle tanto tiempo a la cocina, aquí te compartimos 3 recetas fáciles que puedes hacer en poco tiempo y sin complicaciones. Todos los ingredientes son accesibles, así que no es necesario que gastes demasiado.

1. Receta de Sopes: paso a paso para hacerlos fácil

Según el recetario de Larousse Cocina, los sopes son básicamente tortillas gruesas con bordes, perfectas para rellenar con guisos o frijoles. Para prepararlos necesitas:

(ESPECIAL/Canva) Los sopes saben delicioso y son fáciles de hacer.

Ingredientes:

Masa de maíz (puedes comprarla ya hecha en la tortillería)

Frijoles refritos

Lechuga, crema, queso y salsa

Opcional: carne deshebrada, chorizo o pollo

Preparación:

Forma pequeñas tortillas gruesas y cocínalas en un comal. (Puedes hacer bolitas de masa y aplastarlas en una bolsa de plastico con la tabla de picar resistente) Pellizca las orillas para formar los bordes. Unta frijoles refritos encima. Agrega la carne o relleno elegido. Decora con lechuga, crema, queso y salsa.

2. Receta fácil para Chilaquiles con totopos

Los chilaquiles son un platillo típico para el desayuno, aunque la forma más tradicional de hacerlas es con tortillas de maíz fritas y bañadas en salsa, hay una versión con totopos que te saca de un apuro. Esta receta tiene variaciones, pero según Cookpad, hay un método que es muy sencillo de hacer.

(ESPECIAL/CANVA) Aunque no lo parezca, los chilaquiles son muy fáciles de preparar.

Ingredientes:

Totopos (o tortillas en trozos fritas)

Salsa verde o roja (puede ser casera o comprada)

Crema, queso fresco y cebolla

Opcional: pollo deshebrado o huevo estrellado

Preparación:

Calienta la salsa en un sartén. Añade los totopos y mezcla rápido para que se impregnen sin deshacerse. Sirve al instante con crema, queso, cebolla y el extra que prefieras.

3. Receta de Chiles en Nogada fáciles

Este es el platillo típico más complejo de la lista, pero tiene sus versiones sencillas. Es una comida originaria de Puebla que combina lo salado, dulce y cremoso, representando los colores de la bandera mexicana. El Gobierno de México explica perfectamente cómo se deben preparar y lo hace de una manera sencilla.

(ESPECIAL/CANVA) Aprovecha porque es temporada de chiles en nogada.

Ingredientes (para 4 personas):



4 chiles poblanos grandes

300 g de carne molida (mitad res, mitad cerdo)

½ cebolla picada

2 jitomates picados

1 diente de ajo picado

1 manzana pelada en cubitos

1 pera pelada en cubitos

1 durazno pelado en cubitos

¼ taza de pasas

¼ taza de almendras picadas

100 g de granada desgranada

Aceite, sal y pimienta al gusto

Para la nogada:

200 g de nuez de castilla (puede ser nuez normal si no hay de temporada)

1 taza de leche evaporada

100 g de queso crema

½ taza de crema

1 pizca de canela

Azúcar al gusto

Preparación:

