Así puedes eliminar hormigas de la cocina empleando canela

Aunque las hormigas son insectos que no son tan desagradables como otras plagas, aun así la gente no desea que su cocina se vea invadida por esos bichos, ya que fácilmente pueden empezar a dominar tus artículos de cocina y alimentos. Por lo que es importante saber cómo ahuyentarlas eficazmente.

Es una realidad que la canela se puede convertir en un gran elemento para eliminarlas. Para ello, es importante conocer la forma correcta de aplicar el producto, para que así ellas ya no invadan tu casa. Te damos todos los detalles al respecto.

¿Cómo ahuyentar hormigas con canela?

Es importante aclarar que la canela es muy funcional. En el Manchester Evening News, detalla que el aroma de dicho alimento suele ser desagradable para las hormigas, puesto que es muy intenso para ellas. Por lo que se convierte en un gran elemento para sacarlas de tu cocina.

Es así que en el TikTok de “La Mamá de las recetas” (@lamamadelasrecetas), explica que hay que hacer el siguiente remedio:

En una licuadora coloca una taza de agua, 3 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de bicarbonato, 3 cucharadas de canela en polvo, 3 cucharadas de ácido bórico y 4 dientes de ajo. Trituramos hasta tener una mezcla homogénea. Colamos toda la preparación. Vierte la mezcla en un atomizador. Aplica la preparación en zonas donde veas su mayor presencia. Te ayudará a eliminarlas.

¿Por qué entran hormigas a la cocina?

Usualmente, cuando en casa tenemos infestación de hormigas, se debe a que dichos insectos han logrado encontrar restos de comida. Por lo tanto, van a llamar a sus compañeras para que lleguen a tu cocina y se lleven los restos a la colmena.

Es importante que para que ya no ocurra, tengamos nuestra casa limpia y libre de alimentos. Procura tener las habitaciones siempre limpias, y los alimentos bien almacenados, así evitaremos que a nuestro hogar lleguen. Ante la presencia de los primeros bichos, aplica la mezcla, evitando que lleguen más. Si el problema se llega a intensificar, mejor pide ayuda a expertos para su eliminación completa.