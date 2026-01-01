Errores que hay que evitar cometer en enero, según el Feng Shui

El inicio del 2026 trae consigo esperanzas renovadas y muchos deseos y propósitos que seguramente hemos establecido hasta que culmine el año. Es en este marco que creencias como el Feng Shui , la Astrología, el Tarot y la Numerología hacen referencia a la renovación de energías.

Noticias Hidalgo del 30 de diciembre 2025

El mes de enero marca el inicio del año y para estas creencias posee mucha importancia porque nos permite renovarnos y establecer cambios en nuestras vidas para nutrirnos de abundancia, amor y prosperidad.

El Feng Shui y la armonía

Entre las creencias mencionadas, el Feng Shui tiene la particularidad de invitarnos constantemente a realizar cambios en nuestras vidas. El objetivo es lograr que exista armonía en nuestro hogar y los lugares que frecuentamos.

Para esta creencia, esa armonía es la que permite que las energías del universo lleguen a nuestra casa y fluyan en todos sus ambientes. La ausencia de obstáculos permite que nos rodeemos de esas energías que colaboran para que tengamos suerte y buenos resultados en los diferentes ámbitos de nuestro día a día.

¿Qué errores hay que evitar cometer en enero?

Para que esa armonía y las energías se logren en nuestro hogar, el Feng Shui propone realizar cambios en la disposición de mobiliarios y de hábitos. Sin embargo, esta creencia advierte que existen errores que debemos evitar cometer en el mes de enero para prevenir desequilibrios de energías.

