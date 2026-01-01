Errores que hay que evitar cometer en enero, según el Feng Shui
El Feng Shui alerta por los errores que hay que evitar cometer en enero. ¿Qué nos quiere decir esta filosofía china?.
El inicio del 2026 trae consigo esperanzas renovadas y muchos deseos y propósitos que seguramente hemos establecido hasta que culmine el año. Es en este marco que creencias como el Feng Shui , la Astrología, el Tarot y la Numerología hacen referencia a la renovación de energías.
Noticias Hidalgo del 30 de diciembre 2025
El mes de enero marca el inicio del año y para estas creencias posee mucha importancia porque nos permite renovarnos y establecer cambios en nuestras vidas para nutrirnos de abundancia, amor y prosperidad.
El Feng Shui y la armonía
Entre las creencias mencionadas, el Feng Shui tiene la particularidad de invitarnos constantemente a realizar cambios en nuestras vidas. El objetivo es lograr que exista armonía en nuestro hogar y los lugares que frecuentamos.
Para esta creencia, esa armonía es la que permite que las energías del universo lleguen a nuestra casa y fluyan en todos sus ambientes. La ausencia de obstáculos permite que nos rodeemos de esas energías que colaboran para que tengamos suerte y buenos resultados en los diferentes ámbitos de nuestro día a día.
¿Qué errores hay que evitar cometer en enero?
Para que esa armonía y las energías se logren en nuestro hogar, el Feng Shui propone realizar cambios en la disposición de mobiliarios y de hábitos. Sin embargo, esta creencia advierte que existen errores que debemos evitar cometer en el mes de enero para prevenir desequilibrios de energías.
- Evitar dejar el desorden de las fiestas: el Feng Shui invita a que no exista desorden acumulado tras las celebraciones decembrinas ya que puede bloquear la fluidez del Chi (energía vital). Una limpieza profunda es necesaria.
- No obstruir la entrada principal: este consejo es de los más reiterados por esta creencia ya que es por allí que las energías positivas ingresan. Elimina cualquier obstáculo.
- Evitar acumular deudas: comenzar el año sin deudas es una gran señal para renovar energías y promover la estabilidad financiera. Incorporar símbolos de riqueza es una gran opción.
- Revisar la iluminación: la luz en el hogar tiene una gran importancia por lo que se deben evitar las lámparas quemadas. Garantizar el ingreso de la luz natural es fundamental.
- Evitar posponer la reflexión: al renovar energías es bueno mantener reflexiones con la visualización de metas. Esto ayuda a canalizar las energías y organizar la mente.