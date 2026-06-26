Ellos son todos los cocineros de MasterChef 24/7 con delantal negro este 25 de junio

La tensión en MasterChef 24/7 alcanzó su punto más crítico este jueves 25 de junio. La temida noche de delantales negros llegó para poner a temblar a los sentenciados, quienes se enfrentaron a uno de los desafíos más demandantes y estresantes de toda la temporada: el reto de replicación en tiempo real. En esta ocasión , la piedad quedó fuera del set, y los cocineros en riesgo tuvieron que seguirle el paso, segundo a segundo, a la mente maestra detrás de la mesa de jueces.

¿Cuál fue el reto de este miércoles 25 de junio en MasterChef 24/7?

La bomba de la noche estalló cuando se anunció el primer reto a ejecutar: una espectacular caña de filete al nocturno de Oporto, una de las creaciones insignia y más celosamente guardadas del Chef Edgar Núñez. La dinámica no dio margen al error; los participantes no recibieron una receta escrita, sino que tuvieron que cocinar el platillo a la par del chef, imitando sus cortes, sus tiempos de cocción y el sutil balance de la reducción del vino, todo bajo un estricto e implacable cronómetro de 40 minutos.

¿Quiénes se llevar delantales negros este jueves 25 de junio en MasterChef 24/7?

La primera en perder el rumbo y hundirse ante la presión fue Flor, quien cometió fallas críticas con la salsa al quemarla, Al final de la degustación, las críticas de los jueces fueron certeras, sumando a la lista de castigados a Emmanuel y al recién llegado Ismael .

Fue el segundo reto de la noche que completó la lista de delantales negros este jueves 25 de junio, luego de pedirles que cocinaran una hamburguesa que sorprendiera los exigentes paladares de los Chefs. La lista completa quedó de la siguiente manera:

-Flor

-Emmanuel

-Ismael

-Nora

-Luis