Luis acusa a Antrax de haberle robado su pan para el reto de las hamburguesas en MasterChef 24/7: “Te lo juro”

La gala de delantales negros de MasterChef 24/7 tuvo muchas dosis de drama y es que los dos retos llevaron al límite a todos los participantes que cocinaron; sin embargo, uno de los momentos que se robó los reflectores fue la degustación de la hamburguesa de Luis y es que acusó que alguien le robó el pan que había preparado previo al programa de esta noche.

De regreso al Mundo MasterChef, Luis decidió ponerse en huelga en la entrada de uno de los cuartos y es que demandó saber quién fue el cocinero que le robó los bollos; no obstante, le compartió a Daniela el nombre del participante que supuestamente cometió el hurto.

Aunque afirmó que se sentía tranquilo tras recibir uno de los mandiles negros de la gala, el conductor de "Notibola" le compartió a Daniela que Antrax había sido el participante que le había robado los bollos, a lo que su aliada le respondió que "todo se regresa".

Cabe señalar que después de unos minutos, Luis levantó su "huelga" al afirmar que ya había corroborado sus sospechas.

Si bien los paladares más exigentes de México le compartieron al público los elementos que debe tener una buena hamburguesa, luego del intenso reto, y además del propio Luis, Nora también recibió uno de los delantales negros de la segunda parte del reto y se sumaron a Flor, Emmanuel e Ismael, quienes portaron uno tras el primer desafío de la noche.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Carmen, Michelle y Jazmín como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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