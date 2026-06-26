Camila justifica haber ayudado a Flor en la gala de mandiles negros de MasterChef 24/7: “La intención nunca fue mala”

Uno de los aspectos más polémicos de la gala de delantales negros del 25 de junio fue el mandil impuesto a Flor por parte de los paladares más exigentes de México; sin embargo, la cocinera y Camila, quien también se vio involucrada en la decisión, decidieron hablar de la situación cuando volvieron al Mundo MasterChef.

Antes de irse a dormir, las participantes recapitularon lo ocurrido en la gala y es que Flor fue castigada con el delantal debido a que usó la salsa hecha por su amiga durante el reto en el que tuvieron que preparar el mismo platillo a la par que el Chef Édgar Núñez, quien visitó la cocina más poderosa de México.

Camila aseguró ante las cámaras que nunca hubo una mala intención de su parte y que solamente buscaba ayudar a su compañera de las "Guapas del barrio". Además, compartió que por un momento pensó que también recibiría un mandil negro de parte de los Chefs; sin embargo, reconoció que fue contraproducente haber ayudado a Flor con la salsa.

Por otro lado, Flor dijo sentirse muy apenada con la situación, pero afirmó que si Camila hubiera estado en su posición, ella también habría hecho lo posible por ayudarla.

La cocinera también admitió que se merece el castigo y dijo que espera salvarse en el próximo domingo de eliminación del reality show.

Cabe señalar que Flor aseveró que no quiso ofender a los Chefs y ambas les ofrecieron una disculpa tanto a los paladares más exigentes de México como al "Maestro del fuego".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Carmen, Michelle y Jazmín como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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