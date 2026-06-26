El truco para hacer hamburguesas de colores al estilo Ramahá en MasterChef 24/7

Poder entregar un platillo original en la cocina más famosa de México no siempre requiere de ingredientes exóticos traídos del otro lado del mundo o de complicadas técnicas de laboratorio. A veces, el verdadero ingenio radica en saber cómo transformar un clásico del gusto popular en una experiencia visual completamente inolvidable.

Esto quedó demostrado este jueves de mandiles negros en MasterChef 24/7, donde Ramahá se robó las miradas de los jueces y encendió la curiosidad de los televidentes al presentar una llamativa hamburguesa con un pan en tono verde.

Lejos de guardarse el secreto como un misterio de alta cocina, el carismático participante decidió compartir la historia detrás de esta llamativa propuesta. Ramahá explicó ante las cámaras de MasterChef 24/7 que esta receta no nació de la improvisación para el programa, sino que forma parte del menú y del sello de identidad de la fonda donde trabaja fuera del reality. En su día a día, estas piezas cromáticas se han convertido en un gran atractivo para los comensales que buscan una comida rica y fuera de lo común.

¿Cómo hacer hamburguesas de colores al estilo MasterChef 24/7?

El participante reveló que el truco detrás de estas piezas de colores es sumamente sencillo, económico y fácil de replicar en cualquier cocina hogareña: el uso estratégico de colorante vegetal.

Al momento de elaborar la masa tradicional para el pan, justo en la etapa de integrar los líquidos, se añaden unas cuantas gotas del color de tu preferencia. La clave, según los expertos panaderos , es optar por la versión en gel o en polvo sobre los colorantes líquidos comunes, ya que estos últimos pueden alterar la humedad exacta de la masa y estropear la consistencia final del bollo.

Tip MasterChef 24/7: considerea que modificar el color de la corteza sin alterar el sabor ni la esponjosidad del pan es un recurso excelente para refrescar un negocio local o sorprender a la familia el fin de semana.

