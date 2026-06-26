Kimberly Loaiza reaparece en Instagram y PIDE AYUDA para las personas afectadas por el terremoto de Venezuela

El pasado miércoles 24 de junio un fuerte terremoto sacudió el norte de Venezuela. La magnitud fue de 7.5 y el movimiento duró casi 40 segundos. Ante esta tragedia muchas celebridades y artistas se han sumado para apoyar al país por lo que Kimberly Loaiza se sumó a compartir información en redes para ayudar a las personas damnificadas en dicho país.

¿Qué mensaje compartió Kimberly Loaiza?

Fue a través de sus historias de instagram que la creadora de contenido y cantante mexicana compartió publicaciones sobre las formas en las que se puede apoyar a las personas afectadas desde México. Por otro lado, posteo algunos videos de otros creadores de contenido que compartieron información sobre las instituciones a las que se pueden hacer donaciones. Incluso la influencer compartió un video de personas haciendo oraciones para todas las víctimas del terremoto. A pesar de esto, la creadora de contenido no escribió un comunicado con su autoría ni tampoco habló ante la cámara sobre el tema.

¿Qué ha dicho Kimberly Loaiza sobre el fallecimiento de su madre?

Hasta el momento la famosa creadora de contenido, cantante y esposa de Juan de Dios Pantoja no ha compartido ninguna información ni ha dado declaraciones luego de que se reportara el fallecimiento de su madre. En redes sociales comenzaron a circular algunas imágenes de Kimberly en el supuesto velorio de su madre, sin embargo, no hay una fuente oficial que confirme que las fotografías son reales.

El silencio en redes sociales de la creadora de contenido se rompió luego de que pocos días después del fallecimiento de su madre Mari Martínez Robledo publicara fotografías de sus dos hijos, acción que provocó diversas opiniones negativas y muy divididas por parte de sus seguidores, mismos que aseguraron que la influencer buscaba monetizar dinero y no se encontraba en duelo.

Por otro lado, Stefanny Loaiza, hermana de Kimberly, tampoco ha compartido información al respecto, esto luego de que en redes sociales compartiera los fuertes gastos médicos que implicaba la hospitalización de su madre, por lo que incluso Kenia Os y JOP de Fuerza Regida se sumaron a las donaciones.