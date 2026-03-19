Así es como se verán las calles de Tepito en 25 años, según la inteligencia artificial

Tepito es uno de los barrios más icónicos de la CDMX, pero también de los más bravos y peligrosos de México, por lo que es recomendado ingresar con varias personas; qué mejor si son oriundas de este lugar, para evitar conflictos. Debido a que la zona vale lo que pesa, se le preguntó a la Inteligencia Artificial cómo se verían sus calles 25 años después. Este es el Pueblo Mágico que es casi imposible recorrer en coche, pero ideal para caminar.

De acuerdo con la IA, Tepito no desaparecería, sino que se adaptaría; es decir, en 25 años sus calles lucirían más modernas, pero con la misma esencia del tianguis, que es por lo que es reconocido a nivel internacional. Habría banquetas renovadas, mejor iluminación y señalización digital. Este es el pueblo de México donde es más probable que escuches a La Llorona a las 3 de la madrugada.

Actualmente, se Tepito se construyen espacios deportivos, culturales y sociales.|Alcaldía Cuauhtémoc

El barrio tradicional se mezclaría con nuevos edificios como departamentos, espacios culturales y gimnasios. Lo anterior, ya que actualmente se inició la construcción de la primera Utopía, que tiene como fin brindar mejores espacios deportivos y sociales para los habitantes de uno de los barrios más bravos del país.

La historia de Tepito, uno de los barrios más bravos

Tepito se ubica en la zona norte del Centro Histórico de la CDMX, entre las colonias Morelos y Guerrero; el origen de su nombre proviene del náhuatl, que significa pequeño templo. De acuerdo con el portal México Desconocido, el actual barrio fue un lugar fronterizo entre Tenochtitlán y Tlatelolco durante la época prehispánica.

Sin embargo, en 1870 se convirtió en una zona abandonada tras la escasez de agua, por lo que fue un basurero y atrajo a delincuentes y a prostitutas. Pero después de restablecerse el líquido vital, la zona se adueñó del mercado informal.

Fue durante la Guerra Cristera que los zapateros del Bajío emigraron a la CDMX y se instalaron en Tepito, por lo que la zona se dedicó a la venta de calzado, lo que propició que en 1950 se convirtiera en un centro comercial informal, que hasta el día de hoy perdura con más fuerza.