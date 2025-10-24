Esta es la verdad sobre si el SAT te cobrará un nuevo impuesto por el aguinaldo

Si últimamente viste en redes que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) planea un “nuevo impuesto” sobre tu aguinaldo, respira hondo: no es cierto. Desde que se creó la Ley del ISR en 1981, el aguinaldo siempre ha sido un ingreso gravable, así que no hay sorpresa en eso.

Lo que sí existe es una parte exenta y otra gravada, y muchas confusiones vienen de no entender cómo funciona. En palabras de expertos, la clave está en saber cuánto te corresponde y qué porción paga impuestos.

¿El SAT va a cobrar un nuevo impuesto al aguinaldo en 2026?

No habrá ningún impuesto nuevo al aguinaldo. El SAT salió a aclararlo porque mucha gente estaba preocupada por rumores en redes sociales.

En palabras de contadores especializados, el aguinaldo se considera parte del salario y sigue las reglas de ISR que ya existen desde hace décadas. Así que, aunque leas titulares alarmantes, no hay ningún impuesto extra planeado.

¿Cómo sé cuánto de mi aguinaldo paga ISR?

Según la Ley del ISR, una porción de tu aguinaldo está exenta: hasta 30 UMAs, que en 2025 equivalen a $8,364 pesos. Virginia Ríos Hernández, experta del Colegio de Contadores Públicos de México, explica que si solo recibes los 15 días establecidos por la Ley, y tu salario es cercano al mínimo, todo tu aguinaldo podría estar libre de impuestos.

Por ejemplo, alguien que gana $12,000 al mes normalmente paga $1,033 de ISR. Si le dan 15 días de aguinaldo, pagará $1,482, es decir, $449 más de impuesto, porque solo la parte que excede el monto exento tributa.

¿Y si mi aguinaldo es más grande que lo exento?

Si recibes más de $8,364, solo la diferencia paga ISR. Por ejemplo, si tu aguinaldo es de $10,000, los primeros $8,364 están libres de impuestos y los $1,636 restantes sí pagan. Expertos en finanzas recomiendan calcularlo antes para no llevarse sorpresas y planear el presupuesto de fin de año.

El aguinaldo es una prestación de ley y debe entregarse en los primeros 20 días de diciembre, por lo pronto no hay ningún nuevo impuesto de parte del SAT

¿Me toca aguinaldo si trabajé menos de un año?

Si empezaste a trabajar a mitad del año, te toca un aguinaldo proporcional. Por ejemplo, alguien que comenzó en octubre recibiría solo la cuarta parte de los 15 días que marca la Ley Federal del Trabajo. Algunos trabajadores del gobierno o empresas privadas reciben más de 15 días: en esos casos, lo exento sigue siendo lo mismo, y el resto paga ISR.