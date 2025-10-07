Cuándo y dónde puedes ver el GRAN ESTRENO de La Granja VIP, totalmente GRATIS

Aunque la espera parecía eterna, por fin va a llegar a su fin: esta semana comienza La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca en el que un grupo de celebridades se despojará del glamour para convertirse en granjeros de verdad. A continuación te daremos algunos detalles para no perderte ni un solo momento de este proyecto.

Cuándo comienza La Granja VIP y dónde verla

Este domingo 12 de octubre, a las 8:00 P.M., inicia La Granja VIP. Puedes ver el estreno totalmente gratis por la señal de Azteca UNO, en el sitio web oficial del canal y en la app TV Azteca En Vivo.

Será este domingo que veamos la primera gala de La Granja VIP. Por primera vez se reunirán todos los granjeros para comenzar a vivir en un entorno completamente ajeno a ellos y arrancará la competencia en que cada uno de ellos sacará su lado animal.

Recuerda que cuando comience el reality show podrás también seguir la transmisión 24/7 para tener la experiencia completa, mediante Disney+.

Quiénes participarán en La Granja VIP

Todavía faltan fuertes revelaciones para el reality show de TV Azteca, pero aquí te recordamos qué participaciones se han anunciado hasta ahora. El conductor de La Granja VIP será Adal Ramones, acompañado de Kristal Silva y Alex Garza como co-conductoras. Nuestra espectacular conductora digital será Marielle Zannie, también conocida como Mallezaa.

La Granja VIP tendrá un equipo de implacables críticos que no siempre coincidirá, pero sin duda compartirán sin filtro sus opiniones. Se trata de Ferka, Flor Rubio, Lola Cortés y Rey Grupero.

Ellos son los granjeros y granjeras confirmados:

