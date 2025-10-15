Ellos son los pensionados que NO recibirán pago de aguinaldo en noviembre 2025

Cada fin de año, millones de jubilados del IMSS esperan con ilusión el depósito del aguinaldo en noviembre, un ingreso que les ayuda a cerrar el año con un poco de respiro. Pero este 2025, no todos tendrán ese dinero extra en su cuenta, y muchos se preguntan por qué si trabajaron toda una vida.

La respuesta está en la ley bajo la que se retiraron. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) maneja dos esquemas de pensión distintos, y solo uno de ellos contempla el aguinaldo.

Por lo que si tú o un familiar están pensionados, vale la pena revisar de cuál régimen forman parte antes de hacer planes con ese dinero.

¿Qué pensionados del IMSS no recibirán aguinaldo este año?

Según el propio IMSS, hay un grupo de pensionados que este año no recibirá aguinaldo. Se trata de quienes se jubilaron bajo la llamada Ley 97, es decir, la Ley del Seguro Social que entró en vigor el 1 de julio de 1997.

Ellos reciben su pensión por medio de una Afore, y no directamente del IMSS. En otras palabras, el dinero que se les deposita mes con mes proviene de los ahorros que ellos mismos generaron durante su vida laboral, no del presupuesto público.

Canva ¿Quiénes son los pensionados que no cobran aguinaldo en el mes de noviembre de 2025?

Por esa razón, su esquema no contempla un pago adicional en diciembre. El aguinaldo, que sí se entrega a los pensionados de la Ley anterior, no aplica en este modelo más reciente. En resumen: si tus aportaciones están bajo la Ley 97, este fin de año no verás un pago extra.

¿Quiénes sí recibirán aguinaldo en noviembre 2025?

Los pensionados bajo la Ley de 1973 sí recibirán su aguinaldo completo. De acuerdo con datos del IMSS y la Secretaría de Hacienda, el pago equivale a una mensualidad completa de pensión y se deposita durante la primera quincena de noviembre, junto con su pago mensual regular.

Canva cómo saber si recibiré aguinaldo IMSS en noviembre 2025

¿Cómo saber a qué régimen perteneces?

El IMSS sugiere revisar la resolución de pensión o ingresar a la plataforma Mi Pensión Digital, donde cada persona puede confirmar si pertenece a la Ley 73 o a la Ley 97.

Otra opción es acudir directamente a la Subdelegación del IMSS con tu identificación y número de seguridad social para que lo revisen ahí mismo.

Así que sí, solo los pensionados de la Ley 73 recibirán aguinaldo este noviembre de 2025. Los de la Ley 97 seguirán recibiendo su pensión mensual, pero sin el pago extra de fin de año.