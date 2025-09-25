Este celular le compite al iPhone 17: tiene una potencia muy similar y ya sorprende a todos

Tras el lanzamiento del iPhone 17, existen muchas dudas respecto a si es una buena compra o si resulta conveniente consultar otras opciones. Lo cierto es que hay quienes se guían por el prestigio de Apple, sin considerar que en el mercado hay alternativas que son igualmente funcionales y, en ocasiones, hasta pueden llegar a competirle al gigante tecnológico estadounidense.

Es el caso del Xiaomi 15t Pro, que según se ha revelado oficialmente, cuenta con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, garantizando así imágenes nítidas para cualquier tipo de tarea; desde ver videos hasta navegar por internet. Las capacidades fotográficas de este modelo refieren que cuentan con óptica profesional, que incluye teleobjetivos, zoom y ultra zoom.

En cuanto al rendimiento y la batería, la página oficial de Xiaomi indica que cuenta con una capacidad de hasta 15 horas de uso continuo; mientras que por su sistema operativo es posible usar aplicaciones de manera simultánea sin interrupciones.

¿Cuánto cuesta el iPhone 17?

El iPhone 17 salió oficialmente a la venta el pasado 19 de septiembre y ya es posible adquirir las cuatro versiones disponibles. Un aspecto que los usuarios notaron, es que además de las funciones implementadas, los costos tuvieron un ligero ajuste que vale la pena considerar.

Los precios del iPhone 17, son:



iPhone 17 . Va de los 19 mil 999 pesos a los 24 mil 999 pesos.

. Va de los 19 mil 999 pesos a los 24 mil 999 pesos. iPhone 17 Air . Va de los 25 mil 599 pesos a los 35 mil 999 pesos.

. Va de los 25 mil 599 pesos a los 35 mil 999 pesos. iPhone 17 Pro . Va de los 28 mil 499 pesos a los 38 mil 499 pesos.

. Va de los 28 mil 499 pesos a los 38 mil 499 pesos. iPhone 17 Pro Max. Va de los 30 mil 999 pesos a los 50 mil 999 pesos.

¿Cuánto cuesta el Xiaomi 15t Pro?

Aunque el Xiaomi 15t Pro todavía no llega a México, en redes se estima que su estreno podría darse en las siguientes semanas. Por lo que de momento solo se conocen los precios estimados en euros, aunque cabe recordar que la conversión podría cambiar debido al tipo de cambio que esté vigente para ese momento y los presupuestos de exportación que se apliquen al dispositivo.

Este teléfono, que podría competir con el iPhone 17, tendrá los siguientes costos:

