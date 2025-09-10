Esta es la poderosa diferencia entre el iPhone 17 Air y el iPhone 17 Pro

Luego de meses de expectativas entre los aficionados de la tecnología, finalmente se hizo la presentación oficial del nuevo iPhone 17. Y desde ya hay muchas dudas en cuanto a las versiones que estarán disponibles en tienda y cuáles son las mejoras que conviene considerar antes de comprarlo.

La diferencia principal entre el iPhone 17 Air y el iPhone 17 Pro, radica principalmente en el tamaño del dispositivo. Esto ya que como su nombre lo dice, la edición Air tiene un diseño compacto nunca antes visto, dando como resultado un teléfono sumamente delgado, pero que no sacrifica la potencia. Aun así, no son todas las características que los diferencian.

Apple El iPhone 17 Air y el iPhone 17 Pro tienen características especiales que los hacen atractivos para los usuarios

Mientras que la versión Pro es un tanto más pesada, algo común entre las ediciones estrella incluidas en cada lanzamiento de Apple. También existe un cambio en las cámaras, pues el iPhone 17 Air solo tendrá un sensor; y el iPhone Pro contará con tres sensores para una mejor calidad en imágenes y videos.

iPhone 17: cuáles son los precios y desde cuándo se puede comprar

Los costos de este celular renovado y mejorado variaron un poco en comparación con el iPhone 16, pero sigue manteniéndose en los rangos establecidos por la empresa de tecnología de California. De acuerdo con el portal web de Apple, los precios del iPhone 17 serán:



iPhone 17 . De 19 mil 999 pesos a 24 mil 999 pesos. Disponible en lavanda, salvia, azul, blanco y negro.

. De 19 mil 999 pesos a 24 mil 999 pesos. Disponible en lavanda, salvia, azul, blanco y negro. iPhone 17 Air . De 25 mil 599 pesos a 35 mil 999 pesos. Disponible en azul, oro, blanco y negro.

. De 25 mil 599 pesos a 35 mil 999 pesos. Disponible en azul, oro, blanco y negro. iPhone 17 Pro . De 28 mil 499 pesos a 38 mil 499 pesos. Disponible en azul, anaranjado y plateado.

. De 28 mil 499 pesos a 38 mil 499 pesos. Disponible en azul, anaranjado y plateado. iPhone 17 Pro Max. De 30 mil 999 pesos a 50 mil 999 pesos. Disponible en azul, anaranjado y plateado.

Apple Los nuevos modelos del iPhone 17 tendrán una preventa especial antes de llegar a tiendas

La preventa del nuevo iPhone 17 en México comenzará a partir del 12 de septiembre 2025 en punto de las 06:00 a.m. en su página oficial. Llegará a tiendas y distribuidores autorizados desde el 19 de septiembre 2025.