Este es el mejor lugar de la casa para poner la cinta roja que atrae abundancia, según el Feng Shui
El Feng Shui asegura que hay un punto estratégico donde su influencia es más poderosa. Descubre cuál es ese lugar y por qué motivo debes ubicarla allí.
Dentro del Feng Shui, la cinta roja es un amuleto clásico para activar la energía de la prosperidad y proteger el hogar. Sin embargo, no basta con tenerla: el lugar donde se coloca determina por completo su efectividad. Si quieres atraer abundancia, armonía y un flujo energético más favorable, es clave ubicarla en el sitio adecuado, por tal motivo aquí revelamos cuál es ese punto estratégico y por qué su ubicación puede marcar la diferencia.
De acuerdo a esta filosofía, la entrada principal de la casa es el sitio indicado para colocarla, ya que es conocida como “la boca del Chi”, que significa el punto por donde entra la energía a tu vivienda. Además, esto se intensificaría si esta parte se encuentra en el sector sureste, ya que está asociado al flujo del dinero, la riqueza y el crecimiento personal, de acuerdo al sitio Glamour.
Así debes acomodar la cinta roja para que funcione
- Usar una cinta de color rojo intenso, preferentemente de tela.
- Ubicarla en el sector sureste, que puedes calcular con una brújula o aplicaciones móviles.
- Colgarla detrás de una puerta, en una planta o en una ventana que mire hacia ese punto cardinal.
- Evitar que esté sucia, rota o deshilachada, ya que eso interrumpe el flujo energético.
- Mantener el espacio limpio y libre de objetos rotos u olvidados.
Los beneficios de poner una cinta roja en tu casa
Quienes siguen las técnicas del Feng Shui aseguran que esta práctica tiene ciertos beneficios, como por ejemplo:
- Atrae abundancia y prosperidad: se considera un amuleto que activa el flujo de energía positiva relacionada con el dinero, las oportunidades y el crecimiento personal.
- Protege el hogar de energías negativas: funciona como un “filtro” simbólico que bloquea malas vibras, envidias o tensiones externas.
- Fortalece la armonía del ambiente: ayuda a equilibrar el Chi del espacio, generando mayor sensación de calma y bienestar.
- Activa la energía de la buena suerte: se usa como potenciador de suerte en decisiones importantes, nuevos comienzos o proyectos.
- Realza la intención personal: al colocarla con un propósito (abundancia, protección, amor), se convierte en un recordatorio visual que refuerza ese objetivo a nivel emocional y mental.
- Marca puntos energéticos importantes: situarla en lugares clave intensifica la circulación de energía positiva.