Este es el mejor lugar de la casa para poner la cinta roja que atrae abundancia, según el Feng Shui

Dentro del Feng Shui, la cinta roja es un amuleto clásico para activar la energía de la prosperidad y proteger el hogar. Sin embargo, no basta con tenerla: el lugar donde se coloca determina por completo su efectividad. Si quieres atraer abundancia, armonía y un flujo energético más favorable, es clave ubicarla en el sitio adecuado, por tal motivo aquí revelamos cuál es ese punto estratégico y por qué su ubicación puede marcar la diferencia.

De acuerdo a esta filosofía, la entrada principal de la casa es el sitio indicado para colocarla, ya que es conocida como “la boca del Chi”, que significa el punto por donde entra la energía a tu vivienda. Además, esto se intensificaría si esta parte se encuentra en el sector sureste, ya que está asociado al flujo del dinero, la riqueza y el crecimiento personal, de acuerdo al sitio Glamour.

Así debes acomodar la cinta roja para que funcione

Usar una cinta de color rojo intenso, preferentemente de tela.

preferentemente de tela. Ubicarla en el sector sureste , que puedes calcular con una brújula o aplicaciones móviles.

, que puedes calcular con una brújula o aplicaciones móviles. Colgarla detrás de una puerta , en una planta o en una ventana que mire hacia ese punto cardinal.

, en una planta o en una ventana que mire hacia ese punto cardinal. Evitar que esté sucia, rota o deshilachada , ya que eso interrumpe el flujo energético.

, ya que eso interrumpe el flujo energético. Mantener el espacio limpio y libre de objetos rotos u olvidados.

Los beneficios de poner una cinta roja en tu casa

Quienes siguen las técnicas del Feng Shui aseguran que esta práctica tiene ciertos beneficios, como por ejemplo:

