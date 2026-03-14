Ni falta de agua ni sol: La verdadera razón por la que se te mueren las plantas aromáticas

Las plantas aromáticas como el romero, la albahaca, el tomillo o la menta son algunas de las más elegidas para cultivar en casa. Su aroma, su utilidad en la cocina y su facilidad de cuidado las convierten en una opción popular para jardines, balcones o huertas urbanas.

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Sin embargo, muchas personas se frustran cuando estas plantas comienzan a secarse sin una razón aparente. En la mayoría de los casos, se suele pensar que el problema está en la falta de agua o de sol. Pero los expertos en jardinería señalan que hay otro factor clave que suele pasar desapercibido.

El error más común que hace que las plantas aromáticas se sequen

Uno de los problemas más habituales es el exceso de agua y el mal drenaje del suelo. Muchas plantas aromáticas, especialmente el romero, el tomillo o el orégano, provienen de climas mediterráneos donde crecen en suelos secos y bien drenados.

Cuando se cultivan en macetas o en jardines con tierra demasiado compacta, el agua puede acumularse alrededor de las raíces, provocando que se pudran. Según especialistas en jardinería, este problema puede hacer que la planta se marchite aunque aparentemente esté bien regada.

La horticultora Anna Sagrera, experta en cultivo ecológico, explica que las plantas mediterráneas prefieren suelos ligeros y aireados, donde el agua no se quede retenida demasiado tiempo. Si las raíces permanecen constantemente húmedas, la planta puede comenzar a debilitarse y secarse.

Otro error común es utilizar macetas sin agujeros de drenaje, lo que impide que el exceso de agua se elimine correctamente. Esto genera un ambiente demasiado húmedo que termina dañando las raíces.

¿Cómo cuidar correctamente las plantas aromáticas en casa?

Utilizar un sustrato ligero y bien drenado : idealmente mezclado con arena o perlita para evitar la acumulación de humedad.

: idealmente mezclado con arena o perlita para evitar la acumulación de humedad. Las macetas deben contar con agujeros en la base para permitir que el agua sobrante salga fácilmente.

El botánico James Wong, divulgador especializado en jardinería, ha señalado que muchas plantas aromáticas prosperan mejor cuando se las riega con moderación y solo cuando el sustrato está seco en la superficie.

Colocar estas plantas en lugares con buena iluminación y ventilación: la circulación de aire ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con la humedad.

Entender que el problema no siempre es la falta de agua o de sol, sino el exceso de humedad en las raíces, puede marcar la diferencia entre una planta que se seca rápidamente y otra que crece fuerte y aromática durante todo el año.