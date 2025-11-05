Este es el Pueblo Mágico de Puebla que tiene el mejor bar para tomar cerveza, según la IA

El Pueblo Mágico de San Pedro Cholula sobresale al resto de Puebla por ser nombrada como la capital de la cerveza artesanal. Mientras que Atlixco por avistamiento de ovnis y aparición de brujas. Es por ello, que en este lugar se encuentra el mejor lugar para degustar de una buena helada.

Cervecería Crazy Moon fue elegido como el mejor bar para degustar de una buena cerveza y es que en este establecimiento tiene varias opciones, todas artesanales, con el objetivo de llegar hasta al catador más exigente, según la IA. Por si fuera poco, en el lugar hay venta de comida y música, lo que lo convierte en una gran opción para la diversión, como lo es un Pueblo Mágico de San Luis Potosí.

Pueblos Mágicos Cholula es el Pueblo Mágico de Puebla que no solo tiene el mejor bar, sino que también un Tour Cervecero

El festival de la cerveza, solo en Puebla

San Pedro Cholula no solo destaca por el mejor bar, sino que también cuenta con un festival llamado Pequeño Gran Festival de Cerveza, que se realizó por primera vez en septiembre de este año y fue visitado por miles de personas, tanto locales como de otras entidades.

TE PUEDE INTERESAR:



La celebración se realizó en la Cervecera Cholula con la participación de 20 marcas de bebidas alcoholizadas: 7 locales y 13 de 9 estados diferentes. Además, hubo presentaciones musicales y un salón de catas. Sin duda, esto convierte al Pueblo Mágico en el mejor lugar para degustar de una “chela”.

San Pedro Cholula y su Tour Cervecero

El pueblo de Puebla cuenta con una gran atracción turística para los amantes de la bebida de fermentación de granos de cebada, pues tiene un Tour Cervecero. Éste, parte desde el zócalo del municipio en un tranvía, a fin de que los visitantes también conozcan un poco de la región más antigua de América.

El recorrido contempla visitar 3 casas cerveceras, en la que las personas podrán hacer degustaciones de las bebidas artesanales y conocer cuál es el proceso de producción de los productos, una gran opción para un fin de semana o para vacacionar.