Esto dice la psicología de las mujeres que no usan aretes y siempre lucen sencillas

Hay mujeres a las que les gusta llamar la atención y lucir espectaculares con un buen outfit, peinado, maquillaje, manicura y muchas joyas, que también tienen un significado detrás. Pero hay otras a las que les gusta lo más sencillo y optan por brillar al natural y no usan aretes, que según la psicología, ello tiene un trasfondo.

De acuerdo con la psicóloga Ángela Parra, la verdadera razón de que una mujer no use aretes o pendientes es porque tiene cierta madurez y claridad emocional, pues se ha dado cuenta de que no requiere atraer las miradas con adornos despampanantes. Conoce por qué las personas se tatúan su propia fecha de nacimiento.

Una de las razones es que no necesitan llamar la atención con objetos ostentosos.|IA

“Cuando sabes quién eres, tu ropa y tus accesorios dejan de ser máscara para convertirse en extensión de ti. La ausencia de pendientes no habla de austeridad, sino de intención”, mencionó en una entrevista para la revista Fashion.

Las celebridades que no usan pendientes o aretes

En la farándula hay algunas celebridades que optan por lucir looks más naturales, incluso en alfombras rojas de eventos especiales. Según la IA, Selena Gómez, Jessica Chastain y Elle Fanning han llamado la atención por no usar aretes o pendientes, pese a que la ocasión es de suma importancia.

Otra que prefiere no usar aretes es Carlota Casiraghi, quien es hija de la princesa Carolina de Mónaco y Stéfano Casiraghi, por lo que las joyas y pendientes abundan en su familia. No obstante, ella ha preferido looks más minimalistas y en reiteradas ocasiones ha acudido a eventos sencilla.

Cabe mencionar que en algunos casos las mujeres no usan aretes o pendientes debido a que no tienen las orejas perforadas, pese a que es una tradición hacerles el procedimiento recién nacidas. Ello puede deberse a diversas razones, como personales, culturales o de salud, pues en algunos de los casos la persona puede ser alérgica a los metales.