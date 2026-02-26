Esto significa que una mujer use muchas joyas, según la psicología

Las joyas son muy buenas aliadas de la mujer, pues resaltan su outfit y en algunos casos le pueden dar estatus, debido a los altos precios de algunas piezas. No obstante, hay un significado detrás de ello si es que te gusta usar muchos accesorios, según la psicología, ciencia que también descifró el significado de que los hombres usen 2 relojes al mismo tiempo.

De acuerdo con un artículo del portal Lauty Joyas, hay 5 significados detrás de que a una mujer le guste usar muchas joyas e incluso esta práctica viene desde hace millones de años, específicamente de las culturas egipcia y azteca, en las cuales las personas utilizaban este tipo de accesorios para diferenciarse del resto de la comunidad. Esto dice la psicología de los que usan muchas pulseras al mismo tiempo en una mano.

Hay 5 grandes razones por las que una mujer usa muchas joyas.|IA

Las 5 razones de que una mujer use muchas joyas