Esto significa que una mujer use muchas joyas, según la psicología
Si eres de las que tiene la necesidad de estar comprando este tipo de accesorios y utilizas más de una en cada salida, se debe a esto…
Las joyas son muy buenas aliadas de la mujer, pues resaltan su outfit y en algunos casos le pueden dar estatus, debido a los altos precios de algunas piezas. No obstante, hay un significado detrás de ello si es que te gusta usar muchos accesorios, según la psicología, ciencia que también descifró el significado de que los hombres usen 2 relojes al mismo tiempo.
De acuerdo con un artículo del portal Lauty Joyas, hay 5 significados detrás de que a una mujer le guste usar muchas joyas e incluso esta práctica viene desde hace millones de años, específicamente de las culturas egipcia y azteca, en las cuales las personas utilizaban este tipo de accesorios para diferenciarse del resto de la comunidad. Esto dice la psicología de los que usan muchas pulseras al mismo tiempo en una mano.
Las 5 razones de que una mujer use muchas joyas
- Estatus social: Las joyas son sinónimo de riqueza y estatus social debido a los precios tan elevados de algunas de las piezas. Ello se remonta a la época de los faraones y emperadores, que los utilizaban para diferenciarse de los demás.
- Conexión con personas: En algunos de los casos, las joyas son regaladas o heredadas por personas que tal vez ya no estén en este plano, por lo que se conservan como un gran recuerdo de ellos.
- Personalidad: Las joyas reflejan tu tipo de personalidad y ello se mide según el valor o el tamaño. Además, representa aspectos como quién soy, cómo me veo, dónde he estado y qué vínculos he forjado, según la psicología.
- Conquistar: Las joyas se utilizan para llamar la atención de las personas, ya que los aretes resaltan los lóbulos erógenos de las orejas, mientras que los collares hacen más atractivo el cuello.
- Símbolo: La utilización de muchas joyas tiene un símbolo diferente en cada persona, como el sexo, nacimiento, éxito y duelo, por mencionar algunos.