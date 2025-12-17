Conductor atropella a un motociclista por estar viendo el celular: VIDEO

Los accidentes son cosas de todos los días, pues en ocasiones hay circunstancias que salen del control del ser humano. Sin embargo, muchas de las grandes tragedias son provocadas por irresponsabilidades de personas que actúan e inclusive acaban con la vida de otras. En ese sentido, este caso terminó de manera escandalosa, pues un conductor imprudente atropelló a un motociclista que marchaba correctamente según el cruce del semáforo.

¿Cómo sucedió el atropellamiento de este conductor sobre el motociclista?

Todos los que ya vieron el video coinciden en que este conductor realmente actuó de forma más que irresponsable. En un cruce que lucía normal, dos vehículos (un automóvil negro y un tráiler) se detienen apenas cuando el semáforo les marcó el detenerse. Y cerca de 5 segundos después de que estos se detuvieron, a toda velocidad salió un carro blanco que además venía en la vía lenta.

Obviamente los que tenían el siga condujeron con total normalidad, pues supuestamente ya no había ningún riesgo. Pero con un exceso de velocidad evidente, cruzando cuando estaba el rojo y pasando peligrosamente entre dos carros negros (uno estacionado en la orilla), el conductor embistió a un moticiclista que claramente no vio ni se esperó algo así.

En la pieza videográfica se observa la manera en la que el hombre de 52 años que conducía la moto es golpeado por el tan mencionado carro blanco… e instantes después todos se detuvieron para ver lo sucedido con el hombre que manejaba en dos llantas.

#MarDelPlata VENÍA DISTRAÍDO CON EL CELULAR, CRUZÓ EN ROJO POR EL CARRIL LENTO Y LEVANTÓ POR EL AIRE A UN MOTOCICLISTA: CIRCULABA SIN SEGURO NI VTV



Un joven de 27 años venía apurado por Av. Independencia dispuesto a cruzar como sea. En una temeraria maniobra pasó justo entre un… pic.twitter.com/iXXVzYe2Ok — 24con (@24conurbano) December 14, 2025

¿Cómo se encuentra el motociclista atropellado por conductor imprudente?

Al momento de la detención del joven de 27 años que actuó imprudentemente, se confirmó que no había alcohol en su cuerpo, pero tenía todos sus papeles de circulación vencidos. Por ello, fue remitido a las autoridades para que efectuaran el debido proceso. Mientras que del lado del hombre que fue atropellado, solamente se comunicó que tenía 52 años… aunque todo indica que sin riesgo fatídico. Sin embargo, no se tuvo mayor información de las consecuencias del accidente ocurrido.