Estos son los colores que usan las personas inteligentes, según la psicología

La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano como así también lo que estos comunican o cómo los demás lo perciben.

En este sentido es que vamos a centrarnos en lo que dice la ciencia sobre los colores que eligen usar las personas inteligentes y seguro te sorprenderá.

La colorimetría es sorprendente en cuanto al impacto que tiene sobre los demás. A nivel de subconsciente, esto tiene un valor muy poderoso en el modo en que otras personas nos perciben y se relacionan con nosotros.

¿Qué colores usan las personas inteligentes?

Azul

Este es el color que recuerda al mar y al cielo. Es un tono que transmite estabilidad, confianza y seguridad por lo que es un recurso para las personas inteligentes. Hay que saber también que puede transmitir frialdad o lejanía por lo que las personas que se sienten de esta manera pueden recurrir a este color.

Negro

Por otro lado tenemos el color negro que es muy popular y con mucho simbolismo. Esto representa la elegancia y sofisticación, cuando se emplea con estilo. Sin embargo, si se utiliza con frecuencia puede dar la impresión de que eres una persona triste, deprimida, fría y solitaria. En ocasiones genera desconfianza en quien lo usa siempre y tiene un poder autoritario.

Blanco

Por último tenemos el color blanco que transmite pureza, claridad e inocencia. Es también un tono que suelen usar las personas con trastorno obsesivo-compulsivo ya que se ensucia rápido por lo que se debe recurrir a otra prenda. Además es utilizado por personas que se agobian rápido y necesitan amplitud.

Canva La ropa blanca es uno de los colores elegidos.

De esta manera la psicología nos dice que el color está asociado con las emociones de las personas y es la manera de influenciar en el estado físico y mental. Sin embargo, es importante destacar que el color no nos define ya que se debe tener en cuenta otros factores.

