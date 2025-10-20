Estos son los colores que usan las personas inteligentes, según la psicología
La colorimetría tiene mucha implicancia en quien lo recepciona, esta es una manera de comunicar rasgos de nuestra personalidad, así también cómo nos sentimos.
La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano como así también lo que estos comunican o cómo los demás lo perciben.
En este sentido es que vamos a centrarnos en lo que dice la ciencia sobre los colores que eligen usar las personas inteligentes y seguro te sorprenderá.
La colorimetría es sorprendente en cuanto al impacto que tiene sobre los demás. A nivel de subconsciente, esto tiene un valor muy poderoso en el modo en que otras personas nos perciben y se relacionan con nosotros.
¿Qué colores usan las personas inteligentes?
Azul
Este es el color que recuerda al mar y al cielo. Es un tono que transmite estabilidad, confianza y seguridad por lo que es un recurso para las personas inteligentes. Hay que saber también que puede transmitir frialdad o lejanía por lo que las personas que se sienten de esta manera pueden recurrir a este color.
Negro
Por otro lado tenemos el color negro que es muy popular y con mucho simbolismo. Esto representa la elegancia y sofisticación, cuando se emplea con estilo. Sin embargo, si se utiliza con frecuencia puede dar la impresión de que eres una persona triste, deprimida, fría y solitaria. En ocasiones genera desconfianza en quien lo usa siempre y tiene un poder autoritario.
Blanco
Por último tenemos el color blanco que transmite pureza, claridad e inocencia. Es también un tono que suelen usar las personas con trastorno obsesivo-compulsivo ya que se ensucia rápido por lo que se debe recurrir a otra prenda. Además es utilizado por personas que se agobian rápido y necesitan amplitud.
De esta manera la psicología nos dice que el color está asociado con las emociones de las personas y es la manera de influenciar en el estado físico y mental. Sin embargo, es importante destacar que el color no nos define ya que se debe tener en cuenta otros factores.