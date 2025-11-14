Estos son los estados donde pagan más por las monedas de 20 pesos

Está creciendo de manera exponencial el interés por la moneda de 20 pesos por parte de quienes son coleccionistas y aficionados. Esto se ha visto impulsado por la expansión de espacios que se dedican a la numismática en distintas regiones del país.

Así es que han incrementado las ferias especializadas, tiendas y compradores independientes como aquellas entidades que se posicionan como puntos estratégicos para intercambiar o vender una moneda 20 pesos, incluso cuando su valor no se encuentra regulado de manera oficial.

El mercado es tan versátil que permite observar qué zonas están mostrando más actividad dentro de lo que es el entorno de las monedas mexicanas, es por esto que surgen las oportunidades más accesibles para los interesados. La numismática ha ido ganando mucho terreno por los coleccionistas que van surgiendo.

La moneda de 20 pesos están encontrando compradores con mucha rapidez ya que valoran su diseño, su valor histórico y es una pieza para la colección regional. Así es que si quieres esta moneda pueste vamos a contar dónde lo puedes encontrar.

¿Cuáles son los estados donde pagan más por la moneda de 20 pesos?

Los estados que te vamos a mencionar son aquellos que facilitan la negoción y la venta de monedas mexicanas por lo que refuerza el valor cultural y comercial dentro del ámbito de la numismática. Estos son:

CDMX– Mayor concentración de casas de numismática y coleccionistas de monedas mexicanas.

Jalisco– Ferias frecuentes y alta demanda de moneda 20 pesos.

Nuevo León– Expansión de comercios especializados en monedas mexicanas.

Puebla– Presencia de círculos de numismática con alto movimiento.

X Esta es la moneda de 20 pesos.

Guanajuato– Interés creciente por piezas conmemorativas como la moneda 20 pesos.

Querétaro– Mercado local activo en compra de monedas mexicanas.

Veracruz– Espacios emergentes de numismática con atención a piezas circuladas.

Yucatán– Reuniones de coleccionistas que buscan moneda 20 pesos.

Así es que puedes acudir a estos lugares para adquirir la moneda de 20 pesos a mejor precio.

