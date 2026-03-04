Amigo de Ángela Aguilar criticó la maternidad de Cazzu y crece la polémica

Cazzu está constantemente en el ojo público ya sea por su carrera o por los problemas que tiene con Christian Nodal. Hace unos días se la vio a la trapera junto a su hija en Argentina y las imágenes se volvieron virales.

Dada esta situación es que Jomari Goyso aprovechó el espacio en su programa para cuestionar a la argentina por la exposición de la pequeña Inti. Recordemos que el presentador es amigo de Nodal y Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Jomari Goyso sobre la maternidad de Cazzu?

El presentador Jomari Goyso manifestó su postura en relación a la exposición de Inti y cuestionó la maternidad de Cazzu.

“Yo pienso que los artistas utilizan siempre todas las herramientas que tienen a su beneficio. No estamos ahí para saber si realmente podía salir por otro lado sin que la viera la prensa o si realmente ella intencionalmente sabe que la visión de madre es... Las seguidoras de las redes son madres todas, y todas se identifican con una madre que lucha por su hija. Entonces, es una cosa muy delicada porque no estamos ahí. Pero a mí, tanto padres como madres, cuando empiezan con lo de hijos y eso, me parece un poquito utilizando a los niños.¿Por qué? Porque al final de cuentas es un niño y lo estás utilizando a tu conveniencia”,manifestó duramente.

Goyso hacía hincapié en que Cazzu podría haber salido por otro lugar. “No sé si esa salida específicamente es una salida real, que ella no tiene otra salida y la pilla la cámara, o estratégicamente ella sabe que cuando salga con la niña... Está alborotando el avispero”.

“¿Qué pasa si de la nada empezamos a ver a Cazzu sin Inti? Si la empezamos a ver de gira por acá la empiezan a criticar... Porque no pasa con la niña... mejor que gane o pierda teniendo a la niña en sus brazos con ella”.

Las palabras del presentador fueron muy duras por lo que los usuarios de las redes sociales no se lo dejaron pasar ya que es amigo de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Algunos de los comentarios fueron: