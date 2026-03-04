Recién casados causaron polémica tras utilizar una terminal bancaria para que los invitados hicieran regalos

Una boda es un momento muy especial para la pareja y sus allegados. Sin embargo, unos novios se volvieron viral tras ofrecerle a los invitados la posibilidad de pagar los regalos con tarjeta mediante una terminal bancaria.

¿Muy celoso? Pablo Montero se sincera sobre sus romances con bellas celebridades

Como era de esperarse los usuarios de redes sociales, iniciaron un intenso debate en el cual manifiestan que es acto de mal gusto, mientras que otros apoyan la iniciativa que llevaron a cabo los recién casados.

¿Qué ocurrió en la boda con la terminal bancaria?

En las redes sociales comenzó a circular un video en el que se los ve a los novios informando a los invitados que tienen la oportunidad de pagar sus regalos con tarjeta por medio de una terminal bancaria que disponían.

Fue el fotógrafo del evento quien filmó la situación ya que una mujer que sería amiga de la novia, iba pasando mesa por mesa con el dispositivo para que los concurrentes pudieran hacer un pago en forma de regalo para los novios.

Cabe destacar que en muchas bodas se está llevando a cabo el obsequiar dinero en efectivo, pero en esta ocasión la presencia de una terminal bancaria dejó a todos sorprendidos ya que no es frecuente este tipo de circunstancias.

A su vez también en el video se los escucha a los recién casados decirles a los invitados que pueden entregar dinero dentro de un sobre, usar la terminal para pagar con tarjeta o simplemente dejar un mensaje escrito de buenos deseos.

Los usuarios de las redes sociales dejaron mensajes a favor y otros en contra de la situación."Parece que están cobrando la entrada", escribió un usuario. Otros hicieron hincapié en la presión que deben haber sentido los invitados.

"En TODAS las bodas se regala algo, muchas veces, las parejas ya viven juntos y no necesitan nada para su hogar…";"Es más de nacos hambreados ir a una boda y no dar regalo, en este caso los novios lo pidieron en efectivo y está bien!¡Si tu pensabas regalarles un microondas pues mejor llevas tu efectivo y listo!"

