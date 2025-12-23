Expertos revelan por qué deberías tener DOS gatos y no solo uno: es por su bien

Los gatos se destacan como animales de compañía por su limpieza, su capacidad de adaptarse a distintos hogares y su convivencia armoniosa en espacios reducidos. Aunque suelen tener fama de distantes, en la práctica desarrollan vínculos fuertes y estables con las personas. Sin embargo, al pensar en adoptar uno, conviene considerar que la soledad no siempre es lo más beneficioso.

Profesionales en comportamiento felino coinciden en que compartir la vida con otro gato puede aportar mayor estabilidad emocional y bienestar general. A diferencia de la creencia popular, estos animales no son animales completamente solitarios. Necesitan interacción con pares para expresarse plenamente.

Desde Sos Felinos Madrid señalan que la ausencia de otro gato puede generar apatía o frustración, sobre todo cuando pasan muchas horas sin estímulos. En convivencia, se acompañan durante las ausencias del tutor y encuentran entretenimiento mutuo, ya sea mediante juegos, persecuciones o actividades que los mantienen activos y mentalmente estimulados.

Tener dos gatos mejora su bienestar: se acompañan, juegan juntos y reducen el estrés y el aburrimiento diario.|Fuente: Canva

La vida en pareja también impacta positivamente en su desarrollo conductual. Los gatos que conviven comparten rutinas, se acicalan entre sí y descansan juntos, lo que refuerza la sensación de seguridad. A través del juego cotidiano, regulan la fuerza, aprenden a frenar y a respetar límites. Este aprendizaje social no se logra con la intervención humana, sino mediante la experiencia directa con otro felino, generando además escenas diarias llenas de dinamismo y afecto.

¿Qué pasa si tiene un gato solo?

Cuando un gato crece sin contacto con otros de su especie, puede presentar carencias en su comportamiento social. La falta de interacción limita el aprendizaje de señales corporales, juegos compartidos y formas adecuadas de comunicación. En cambio, convivir con otro gato le permite desarrollar habilidades propias de su especie, observar conductas naturales y reproducirlas. Este intercambio constante favorece una identidad felina más completa y equilibrada.

Según Antrozoología, la relación entre gatos suele ser aún más sólida cuando existe un vínculo genético, como ocurre con hermanos de camada. Estos lazos tienden a generar mayor confianza y cohesión, reduciendo situaciones de estrés o conductas ansiosas. Además, adoptar dos gatos juntos disminuye la dependencia exclusiva hacia las personas del hogar, ya que se acompañan, se entretienen y encuentran contención mutua en su día a día.

¿Qué tener en cuenta a la hora de adoptar otro gato?

Antes de incorporar un segundo gato, es fundamental evaluar el impacto económico. Los gastos se incrementan: más alimento, controles veterinarios, vacunas y cuidados generales. También será necesario duplicar ciertos recursos, como areneros y accesorios. Aunque los beneficios emocionales son claros, es importante asegurarse de contar con los medios necesarios para sostener una tenencia responsable y de calidad.

El sexo, la edad y la esterilización son factores clave para lograr una convivencia equilibrada y sin conflictos entre gatos.|Fuente: Canva

Otro aspecto a analizar es el sexo de los gatos, especialmente si no tendrán acceso al exterior. Algunas combinaciones pueden favorecer la convivencia, mientras que otras requieren mayor planificación. Elegir correctamente ayuda a prevenir tensiones, disputas territoriales o comportamientos indeseados, creando un ambiente más tranquilo y previsible dentro del hogar.

Por último, la esterilización cumple un rol central en la convivencia felina. Los gatos alcanzan la madurez sexual entre los cinco y ocho meses, por lo que se recomienda realizar la cirugía entre los cuatro y seis meses de edad. Este procedimiento no solo evita camadas no deseadas, sino que también reduce conductas como el marcaje con orina, los enfrentamientos entre machos y los maullidos intensos durante el celo, contribuyendo a una convivencia más armónica.