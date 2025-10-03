Extranjero mostró en VIDEO cómo es viajar en transporte público en CDMX y nadie imaginó lo que le pasaría

Los turistas que visitan la Ciudad de México experimentan varios choques culturales según su país de origen y uno de los aspectos que mayor asombro suele causar, es el transporte público. Esto fue precisamente lo que le pasó a un extranjero que disfruta de compartir sus vivencias en diferentes ciudades, por lo que durante su estancia en la capital quiso adentrarse en cómo es para los locales el trasladarse a diario.

A través de un video publicado en TikTok, un hombre identificado como Vin, compartió su experiencia en un microbús de ruta, es decir, los camiones verdes que circulan por las calles a toda velocidad. Y para sorpresa de muchos, le fascinó este recorrido, pues fue escuchando las canciones elegidas por el chofer, apreció cómo la gente abordaba y descendía con rapidez, y hasta se fue en los estribos como si fuera “chalan”.

@vintures_ First time on a Mexican "hood bus" 🇲🇽 Daily life for locals, but for me - chaos, music and pure magic. More adventures as I discover Mexico soon! 🇲🇽 ♬ original sound - Vintures

“Primera vez en un ‘autobús de barrio mexicano’. La vida diaria para los lugareños, pero para mí: caos, música y magia pura. ¡Más aventuras a medida que descubra México!”, escribió divertido, bromeando con que nadie necesita taxis de aplicación cuando se tienen estas alternativas.

Mexicanos reaccionan a la experiencia “mágica” que tuvo un turista al usar el transporte público

Como era de esperarse, este clip no pasó inadvertido y se viralizó, por lo que rápidamente acumuló cientos de reacciones, la mayoría de “chilangos” y personas que radican en la CDMX, quienes dieron su punto de vista al respecto. Los comentarios que más se repitieron, fue que le faltó ir gritando para atraer el pasaje, mientras que también le recordaron tener precaución al grabar para evitar incidentes.

“Aprecio todos los comentarios. Mi primer viaje en un autobús mexicano y ya estoy aprendiendo. La próxima vez tendré que gritar: '¡Súbale hay lugares!’ jaja”, comentó Vin, quien se ganó la simpatía de los mexicanos gracias a la forma en que abordó esta realidad sin expresarse de forma negativa, como han hecho otros extranjeros.

TikTok / @vintures_ El extranjero quedó fascinado con la experiencia de viajar en el transporte público de México

De igual manera, algunos internautas que tienen la Ciudad de México en su lista de próximos destinos, mencionaron que ahora sienten curiosidad por explorar esta parte del transporte público y no quedarse solo con el Metro o Metrobús.