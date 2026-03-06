Feng Shui revela el motivo por el que no debes guardar lo que no utilizas y su conexión con el pasado

Seguramente te ha pasado que, al momento de realizar limpieza general en tu hogar, notas cómo, con el paso de los años, has guardado muchos artículos u objetos que ya no utilizas o que forman parte del pasado. Si es así, entonces aquí conocerás qué dice el Feng Shui respecto a esta situación con la llegada de marzo 2026.

Como sabes, el Feng Shui no es más que una disciplina asiática que tiene como objetivo principal buscar la tranquilidad a través de la energía positiva de los principales lugares en donde te desenvuelves, siendo el hogar uno de ellos. Ahora bien, ¿qué dice esta filosofía respecto a los objetos que guardas y que ya no utilizas?

Feng Shui: ¿Por qué no es bueno guardar objetos que ya no utilizas?

Muchas veces intentamos guardar ciertos objetos o artículos que, pensamos, podríamos utilizar en el futuro; sin embargo, esta práctica puede generar vínculos negativos en el hogar de acuerdo con lo dicho con el Feng Shui, pues la experta Gloria Ramos establece que la casa no es un depósito de cosas que puedes tener sin utilizar realmente.

Para Ramos, aquellas cosas que se guardan sin utilizarse de forma constante no son más que un reflejo de aquello que no podemos soltar emocionalmente hablando. En otras palabras, aquellas personas que tienen muchos objetos que ya no utilizan tienen como característica principal el no poder deshacerse por completo de los vínculos del pasado.

Al realizar este acto, el ambiente que se genera en el hogar no vibra acorde a lo que el Feng Shui desea debido a su conexión con el pasado, por lo que esta especie de archivo emocional impide que el Chi o, bien, la energía positiva, fluya de forma natural por todos los espacios de la casa, lo cual impide que esta filosofía tenga frutos positivos dentro de ella.

¿Qué recomienda el Feng Shui para evitar los vínculos del pasado?

La experta en el Feng Shui hace hincapié en la necesidad de despejar y limpiar constantemente tu hogar a través de eliminar todo aquello que no necesitas y empezar desde cero. Del mismo modo, recomienda organizar tus objetos bajo una lógica establecida, como por ejemplo acomodar todo de acuerdo a temáticas, figuras, colores, etc.