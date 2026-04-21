Es posible sobrevivir a las altas temperaturas durante esta temporada de primavera-verano 2026 y no perder el estilo en el intento. Hoy te compartimos algunos de los looks más frescos y cómodos que sí funcionan.

No solo se trata de usar menos ropa, sino de elegir los materiales y los cortes correctos. Hoy te compartimos 4 propuestas infalibles que combinarán frescura con tendencia.

Ventaneando | Programa completo 16 de abril de 2026

Los 4 looks frescos que sí funcionan en calor

Total look de lino

Este material es el "aire acondicionado" natural por excelencia. Un conjunto coodinado de pantalón de pierna ancha y una camisa en tonos neutros o de color crema, arena o blanco, no solo será elegante, sino que también permitirá que el aire circule libremente.

Este tipo de atuendos son ideales para llevar a eventos sociales o al trabajo y se pueden complementar con sandalias para un aspecto mucho más fresco.

Un outfit de lino te ayudará a mantenerte fresco en días de calor|Pexels: Igor Meghega

Vestido midi y deportivas

Esta es una combinación ganadora, práctica y perfecta para aplicar en la temporada de primavera. Los vestidos ideales para los climas calurosos y los días de actividades intensas son aquellos que estén hechos de algodón orgánico o la viscosa, ya que absorben la humedad y te mantendrán seca por mucho más tiempo.

Chaleco sastrero cool top

Es una de las tendencias más fuertes para 2026, debes usarlo sin nada debajo junto con unas bermudas de vestir o unos pantalones sastre de corte holgado. Este es uno de los looks más formales y modernos, sofisticado, pero que al mismo tiempo no te hará sentir sofocada.

Usar un top tipo chaleco sastrero da un look mucho más formal|Pinterest

Falda satinada y camiseta básica

El contraste entre estas dos texturas es ideal para un look que parezca de poco esfuerzo, pero chic. El satinado, especialmente cuando es rayón o sea, se sentirá frío al tacto y al combinarlo con una camiseta de algodón blanco, lograrás el equilibrio perfecgto entre comodidad y estilo.

Un tip extra es que priorices los colores claros, ya que tienden a reflejar la luz en lugar de absorberla, lo que te protegerá del calor y de los rayos del sol.