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4 looks frescos que sí funcionan en calor

Estos son los 4 diferentes looks que además de ser frescos, te harán sentir muy cómoda durante la temporada de altas temperaturas en primavera-verano

4 looks frescos que sí funcionan en calor
4 looks frescos que sí funcionan en calor|Pexels: Chiara Magna

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Es posible sobrevivir a las altas temperaturas durante esta temporada de primavera-verano 2026 y no perder el estilo en el intento. Hoy te compartimos algunos de los looks más frescos y cómodos que sí funcionan.

No solo se trata de usar menos ropa, sino de elegir los materiales y los cortes correctos. Hoy te compartimos 4 propuestas infalibles que combinarán frescura con tendencia.

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Los 4 looks frescos que sí funcionan en calor

  • Total look de lino

Este material es el "aire acondicionado" natural por excelencia. Un conjunto coodinado de pantalón de pierna ancha y una camisa en tonos neutros o de color crema, arena o blanco, no solo será elegante, sino que también permitirá que el aire circule libremente.

Este tipo de atuendos son ideales para llevar a eventos sociales o al trabajo y se pueden complementar con sandalias para un aspecto mucho más fresco.

Un outfit de lino te ayudará a mantenerte fresco en días de calor
Un outfit de lino te ayudará a mantenerte fresco en días de calor|Pexels: Igor Meghega

  • Vestido midi y deportivas

Esta es una combinación ganadora, práctica y perfecta para aplicar en la temporada de primavera. Los vestidos ideales para los climas calurosos y los días de actividades intensas son aquellos que estén hechos de algodón orgánico o la viscosa, ya que absorben la humedad y te mantendrán seca por mucho más tiempo.

  • Chaleco sastrero cool top

Es una de las tendencias más fuertes para 2026, debes usarlo sin nada debajo junto con unas bermudas de vestir o unos pantalones sastre de corte holgado. Este es uno de los looks más formales y modernos, sofisticado, pero que al mismo tiempo no te hará sentir sofocada.

Usar un top tipo chaleco sastrero da un look mucho más formal
Usar un top tipo chaleco sastrero da un look mucho más formal|Pinterest

  • Falda satinada y camiseta básica

El contraste entre estas dos texturas es ideal para un look que parezca de poco esfuerzo, pero chic. El satinado, especialmente cuando es rayón o sea, se sentirá frío al tacto y al combinarlo con una camiseta de algodón blanco, lograrás el equilibrio perfecgto entre comodidad y estilo.

Un tip extra es que priorices los colores claros, ya que tienden a reflejar la luz en lugar de absorberla, lo que te protegerá del calor y de los rayos del sol.

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